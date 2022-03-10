طريقة عمل عجينة السمبوسك وكل انواع الحشوات وكل اخطاء قليه

تعتبر السمبوسك من المقبلات المفضلة لكافة أفراد الأسرة ويكثر تناولها في شهر رمضان بالتحديد ويتم تقديمها بجانب الكثير من المأكولات الرئيسية ويمكن أن يتم تحضير السمبوسك بأكثر من حشو وباختلاف الأنواع بشكل من انواع السمبوسك ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على الطريقة المتبعة في تحضير عجينة السمبوسك.

طريقة تحضير عجينة السمبوسك

يتم تحضير عجينة السمبوسك بمقادير بسيطة وغير مكلفة وتلك المقادير هي كلًا من التالي:

كأسان من الدقيق الأبيض. كأس من المياه. رشة من الملح. ملعقة من الزيت النباتي.

خطوات تحضير عجينة السمبوسك

يتم تحضير عجينة السمبوسك باتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم الحصول على إناء عميق ويتم وضع فيه المياه ثم يتم إضافة كلًا من الملح والزيت النباتي.

بعد ذلك يتم وضع الإناء على النار وتركه لحين أن يغلي بصورة نهائية ثم يتم إضافة الدقيق ثم يتم رفع الإناء عن النار مع التقليب بالملعقة.

يتم وضع الخليط السابق جانبًا وتركه لحين أن يبرد بصورة تامة ثم يتم فركه باليدين لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة ثم يترك لمدة ربع ساعة.

يتم رش الدقيق على سطح رخامي ثم يتم فرد العجين لحين أن يتم الحصول على عجينة رقيقة.

يتم تقطيعها بشكل طولي من أجل حشوها.

بعد ذلك يتم وضع مقلاة على النار ثم يتم وضع بها الزيت وتركها لحين أن تسخن ثم يتم إضافة حبات السمبوسك لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي.

طريقة تحضير حشوة الجبنة

يمكن تحضير السمبوسك بحشوة الجبنة من خلال احضار المقادير الآتية:

أربعة ملاعق من جبنة البارميزان المبشورة. أربعة ملاعق من جبنة الموازريلا المبشورة. ملعقتان من الجبنة المالحة. أربعة ملاعق من جبنة القشقوان المبشورة.

خطوات التحضير: