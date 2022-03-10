مشروب تنظيف الكبد في 3 أيام تعمل على تجديد خلايا الكبد وتقوية المناعة وطرد السموم

نقدم لك عزيزي القارئ في مقالنا اليوم مشروب لتنظيف الكبد والتخلص من السموم وتقوية المناعة في خلال ثلاث أيام فقط، كما أنه مشروب صحي وآمن وليس له أي أضرار جانبية، فالبعض يعاني من مشاكل في الكبد أو عمل الكبد بشكل غير سليم، وقد تتراكم الدهون والسموم على الكبد، وهذا المشروب له مفعول سحري في تنظيف الكبد.

مشروب تنظيف الكبد

تعتبر مكونات هذا المشروب بسيطة وسهلة في التحضير، كما أنها متوفرة في مطبخك، احرص على شربه يوميًا وستلاحظ نتائج فعالة ومذهلة لصحتك.

المقادير المطلوبة:

6 كوب من الماء.

3 حبة من الليمون.

5 عود من الكرفس.

1 كوب من البقدونس المفروم.

طريقة تحضير المشروب:

نقوم بإحضار الخلاط ونقوم بعصر الليمون ثم نضيف إليه كلًا من الماء والبقدونس والكرفس ونقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها جيدًا حتى يتجانسا.

يفضل عدم إضافة السكر إلى المشروب، كما أنه ينصح بتناوله على الريق يوميًا لمدة ثلاثة أيام متتالية، كما يجب التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على زيوت بكميات كبيرة كالبطاطس المقلية.

فوائد المشروب للكبد

يعتبر هذا المشروب مفيد جدًا للصحة، كما أنه مفيد للبشرة والشعر أيضًا ليس فقط تنظيف الكبد والتخلص من السموم، بل له فوائد عديدة لصحة الجسم، وهي: