مقلقل اللحم من اشهر الوجبات السعودية (حميسة)

مقلقل اللحم السعودي، تعتبر مقلقل اللحم من أكثر المأكولات التي تتسم بالمذاق الشهي كما أنه يسهل تحضيرها في المنزل بكل سهولة ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على خطوات تحضير مقلقل اللحم.

مقادير تحضير المقلقل السعودي باللحم الضاني:

كيلو من اللحم الضأن المقطع.

خمسة فصوص من الثوم المفروم.

أربعة ثمرات من الفلفل الأخضر المقطع.

ملعقتان من الكمون الناعم.

أربعة قطع من البصل ويقطع إلى شرائح.

ملعقتان من الملح.

ملعقتان من البهارات

ملعقتان من السمن.

أربعة ثمرات من الطماطم ويتم تقطيعها إلى شرائح.

أربعة ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

لتر من المياه.

طريقة تحضير مقلقل اللحم السعودي:

حضري إناء عميق ثم ضعي به السمن وقومي بإضافة البصل والثوم ويتم تقليبهم سويا لحين أن يذبل البصل تماما. بعد ذلك يتم إضافة اللحم الضاني، ثم يتم تقليب المقادير كلها مع بعض لحين أن يتغير لونها. ثم يتم إضافة الفلفل وشرائح الطماطم ويتم التقليب حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها. يتم تتبيل المكونات السابقة بالملح والبهارات والكمون والفلفل الأسود ويتم التقليب. ثم بعدها يتم وضع خليط الطماطم والمياه ويتم تركها على النار لمدة نصف ساعة لحين النضج.

مقادير تحضير المقلقل السعودي باللحم والكبدة:

كيلو من اللحم الضأن المقطع.

كيلو من الكبدة المقطعة.

عشرة من الفصوص من الثوم المفروم.

أربعة ثمرات من الفلفل الأخضر المقطع.

ملعقتان من الكمون.

أربعة قطع من البصل ويقطع إلى شرائح.

ملعقتان من الملح.

ملعقتان من البهارات

ملعقتان من السمن.

أربعة ثمرات من الطماطم ويتم تقطيعها إلى شرائح.

أربعة ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

لتر من المياه.

طريقة التحضير: