طريقة عمل اللانشون في البيت صحي ومضمون ١٠٠% والطعم ولا أروع وكمان هتوفري فلوسك

اللانشون من الأكلات التي يحبها الكثير من الأشخاص الكبار والصغار، وطريقة عمل اللانشون من الطرق التي تبحث عنها العديد من السيدات لكي تقوم بتحضيرها في المنزل بدل من شرائها من المحلات ويكون صحي أكثر، في هذا المقال نسرد لكم طريقة سهلة لتحضير اللانشون في المنزل.

طريقة عمل اللانشون في المنزل

يوجد العديد من الطرق لعمل اللانشون في المنزل ومن هذه الطرق نطرحها في الأتي

المكونات هي:

كوب ونصف دقيق.

٣ بيضات.

٢ قطعة جبنة مثلثات.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة فلفل أسود خشن، أو زيتون حسب الرغبة.

ملعقة بصل بودر.

ملعقة بابريكا.

ملعقة لون طعام أحمر.

ربع كوب من الزيت.

ربع ملعقة ملح.

مرقة لحمة أو فراخ.

طريقة التحضير

نضع الجبنة المثلثات والبيض في الخلاط الكهربائي ونضربهم جيدًا، ثم بعد ذلك نضيف الدقيق والزيت والمرقة والثوم البودر والفلفل الأسود والبصل البودر والبابريكا ولون الطعام والملح ونضربهم جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

ثم بعد ذلك نضع حلة على النار بها لتر من الماء ونتركها حتى تصل لدرجة الغليان، ثم نضع الخليط في كيس ونلفه في ورق حراري ثم نضعه في الماء المغلي ونتركه لمدة ساعة.

الخطوة التالية نخرجه من الماء ونضعه في طبق ونتركه حتى يبرد ثم ندخله الثلاجة لمدة ساعتان، ثم يقطع إلي شرائح ويقدم بالهنا والشفا.

طريقة عمل اللانشون بالفراخ