خبز التورتيلا الشهي واللذيذ والصحي لأحلي أكلات رمضان بالمنزل بطريقة سهلة وافضل من محلات المخبوزات

خبز التورتيلا من أحلي وألذ أنواع المخبوزات المفيدة وهي سهلة وبسيطة في التحضير، كما تعطينا طعم جميل ورائع مثل الطعم الذي نقوم بشرائه من محلات المخبوزات، حيث يعتبر هذا النوع من الخبز من أهم أنواع المخبوزات وذلك لأن هذا النوع من الخبز يمكن إدخال به العديد من الحشوات وتناوله وتقديمه على أشكال متنوعة، ويمكننا عمل خبز التورتيلا بحشوة اللحمة المفرومة أو قطع الفراخ الصغيرة والتي يمكن إضافة العديد من المنكهات بها مثل المخلل أو البطاطس أو غيرها من المكونات الأخرى التي ترغبين بإضافتها، ويمكننا تناول خبز التوتيلا في العديد من الأوقات ومنها تناوله كوجبات أساسية في الغذاء، أو في وجبات العشاء، وذلك لأنه خفيف وسهل الهضم ونجد أن العديد من السيدات يقومون بشراء هذا الخبز من محلات المخبوزات أو المحلات حيث تعمل على بيعه هذه المحلات بأغلى الأسعار، لذلك يجب علينا بعمل هذا النوع من الخبز في المنزل ، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والبسيطة والسهلة والصحية لعمل خبز التورتيلا في المنزل وبدون مجهود، ولذلك نقدم لك سيدتي أفضل طريقة في المنزل لعمل أطعم وأشهي خبز التورتيلا.

طريقة عمل خبز التوتيلا ومكوناته

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأحلي خبز التورتيلا الشهي واللذيذ، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها بطريقة صحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية، وذلك من خلال المكونات المضافة إلى طريقتنا المميزة وإختيار أفضلها من الناحية الغذائية والصحية.

المكونات

خمسة أكواب من الدقيق الابيض المنخول.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

أربعة أكواب من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير