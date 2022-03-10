ضاع الوقت واحنا بنعمل محشي الكوسا غلط.. حضري اكتر من 10 كيلو بدون مقوار بسرعه صاروخية

ضاع الوقت واحنا بنعمل محشي الكوسا غلط حضري اكتر من 10 كيلو بدون مقوار المحشي واحد من أهم الأكلات المصرية والعربية التي يتم تحضيرها بسهولة في المنزل، وقد توجد مجموعة كبيرة من المحلات المختصة في تحضير المحشي بمختلف أنواعه من الكوسة والباذنجان وورق العنب وورق الخس والطماطم والبطاطس والكرنب وغيرها من أنواع المحشيات المختلفة، والكوسة واحدة من الخضروات التي تتميز بإحتوائها على فيتامينات ومعادن هامة وأساسية تساعد في المحافظة على صحة الجسم ومنحه الحيوية التي يحتاجها، وتقوير الكوسة من الأمور المتعبة التي تسبب إرهاق للمرأة ولهذا فقد نتعرف معا على طريق تقوير الكوسة بدون أن تتكسر.

ضاع الوقت واحنا بنعمل محشي الكوسا غلط حضري اكتر من 10 كيلو بدون مقوار

يمكنك عزيزتي تقوير الكوسة باستخدام بعض الطرس بدون استخدام المقوار، وهذا من خلال تحضير سكين وملعقة بها كعب مستطيل الشكل.

ثم يتم اتباع الخطوات المحددة في تقوير الكوسة، ويتم غسل الكوسة جيدا ومن ثم يتم تقطيع القطعة الموجودة في الأعلى حتى يكون من السهل تقويرها.

يتم استخدام السكين في إزالة قطعة من التقوير الموجودة في سطح الكوسة، ويتم بعدها استخدام الملعقة في إزالة قلب الكوسة.

ومن ثم يتم وضعها في كمية من الماء ويتم وضع الحشوة فيها سواء كانت من اللحم المفروم أو أرز المحشي المحضر

طريقة عمل الكوسة المحشية

من الممكن تحضير الكوسة بمجموعة من الطرق المختلفة منها المطبوخة ومنها المحشوة سواء بالأرز أو باللحمة المفرومة وغيرها من الحشوات المختلفة، ويتم تحضير الكوسة المحشوة من خلال التالي: