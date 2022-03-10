أحلي كنافة بالمانجو والكريمة الشهية واللذيذة بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات

الكنافة بالمانجو والكريمة من أحلي وأجمل أنواع الحلويات الشرقية اللذيذة والتي يتم عملها في شهر رمضان الكريم، والتي يتم عملها في المنزل وهي تتمتع بطعمها الرائع وأجمل بكثير من محلات الحلويات الشرقية، وكما أن الكنافة بالمانجو من أشهر الأطباق في كل المناسبات وخصوصاً في شهر رمضان الكريم حيث تتعدد انواع الكنافة ولكن الكنافة بالمانجو من أفضلها وألذ الأطعمة والتي جميع أفراد الأسرة الكبار والصغار، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والصحية وذلك لعمل أحلي وأطعم كنافة بالمانجو والكريمة.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة ومكوناتها

المكونات

نصف كيلو من الكنافة.

ثلاثة أو أربعة أكواب كبيرة من السمنة البلدي.

قشطة أو كريمة لباني علي حسب الرغبة.

مانجو مقطعة إلي شرائح أو مكعبات.

عصير مانجو طازج.

واحد كوب أو اثنين من الحليب.

جيلي مانجو جاهز إن وجد وعلي حسب رغبتك.

كوب من السكر الناعم المطحون جيدا.

طريقة تحضير الكريمة

نحضر الخلاط ثم نضع به الكريمة السائلة ونخلطها جيدا، ثم نضع عليها عصير المانجو ثم نخلط هذة المكونات جيدا.

حتي يصبح القوام لين ومتماسك.

طريقة تحضير الكنافة بالمانجو