وصفة بدوية لعلاج خشونة الركبة والتهاب المفاصل نهائيا في 15 يوم فقط وبدون أي أدوية

خشونة الركبة والتهاب المفاصل يعد مرض العصر الذي يصيب العديد من الناس، وهو عبارة عن تفكك الغضروف المفصلي وهذا ينتج عنه آلام شديدة بالركبة وتيبسها، وغاليا أي مفصل في الجسم معرض للخشونة ولكن مفصل الركبة هو الأكثر عرضة لهذا المرض، وعندما يصاب الإنسان بهشاشة العظام قد يؤثر هذا على الركبتين، إلا إذا كان الخشونة هنا أثر حادث أو حالة خاصة تؤثر على ركبة واحدة فقط.

علاج خشونة الركبة والتهاب المفاصل

من خلال الخطوات التالية سوف نحصل على وصفة ممتازة لخشونة الركبة، وهي كالآتي:

يتم إحضار وعاء ونضع به دهن غنم ونضعه على نار هادئة حتى يذوب ثم نضع به أنبوبة هيموكلار.

ثم نحضر مقدار مناسب من زيت حبة البركة.

بعد ذلك يتم خلط المكونات جيدا حتى يتجانس تماما ويصبح قوامه كريمي.

ثم نضعه في علبة محكمة الغلق، ويتم الدهان منه يوميا لمدة شهر.

وهذا بأن نأخذ قدر مناسب من الكريم نضعه على المنطقة المصابة.

في الصباح تغسل جيدا وتنشف.

يجب لأفضل النتائج تغطية الركبة بقطعة من الصوف.

والجديد بالذكر أنه من الممكن هذه الوصفة تعيد السائل اللزج الموجود في الركبة، وينتج عن نقص هذا السائل الخشونة كما أننا نذكركم بتناول حب الرشاد، وهذا قد يجعلك تستعيد السائل اللزج مرة اخرى.

أسباب خشونة الركبة

خشونة الركبة قد تتضرر الركبة تدريجيا، ولكن في بعض الأحيان قد يصلح الجسم من نفسه دون أن نشعر به، ولكن توجد أشياء قد تجعل الجسم غير قابل للإصلاح، وهذا لعدة اسباب منها الإفراط في استخدام المفاصل لفترات طويلة، وغاليا يعاني بخشونة الركبة لمن هم فوق سن 45، كما أنها قد تصيب الشباب وأسباب الخشونة هي كالآتي: