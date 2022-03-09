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عمر شويل - جدة "أكواب الموكا" كيكة باردة بالشوكولاتة لذيذة مع القهوة ومناسبة للفطار بطعم لذيذ - ثقفني
كيكة الموكا الباردة من الأصناف المختلفة التي يحبها الكثير من الناس، وبخاصة من هم يعشقون القهوة بأنواعها المختلفة، فهي بالفعل تختلف من حيث الشكل والطعم عن الكيكة العادية المعتادة، وقد تبدو أنها صعبة في طريقة تحضيرها على الرغم انه يتم تحضيرها بكل السهولة بنفس طعم الجاهزة ولكن إذا تم اتباع خطوات تحضيرها بشكل كامل، وهي تشبه الكيكة اليابانية وسوف نتعرف من خلال هذا المقال عن طريقة تحضيرها.
طريقة عمل كيكة الموكا الباردة بالشيكولاتة
اتبعي الخطوات البسيطة التى يمكن اتباعها لعمل كيكة الموكا الباردة بكل سهولة، ومكونات في متناول الأيدي، وسوف تنال اعجاب الجميع وطريقة التحضير كالتالي:
- كيلو من اللبن الحليب.
- عدد اثنين باكو كريم كراميل.
- عبوة واحدة من بسكوت الشاي.
- علبة من القشطة الطبيعية.
- كوب الا ربع من السكر.
- نصف كوب من الكاكاو.
- ٣ ملاعق من النشا.
- ملعقتين من النسكافية.
طريقة تحضير كيكة الموكا
- في هذه الوصفة يتم استخدم الخلاط الكهربائي، ويتم وضع بداخله اللبن الحليب.
- ثم أضيفي إليه القشطة.
- أخلطي المكونات جيدًا حتى يتغير قوام اللبن ويصبح كثيف بالقشطة.
- أضيفي بعد ذلك السكر ثم أعيدي الخلط حتى يذوب السكر في المكونات جيداً.
- أضيفي بعد ذلك الكاكاو، كما يتم إضافة النسكافية، ويمكن استبداله باللاتيه الجاهز أو الكابتشينو بالطعم المرغوب فيه.
- يتم إضافة الكريم كراميل والنشا في النهاية
- إستمري في الخلط بشكل جيد.
- لمدة خمس دقائق حتى يتغير قوام الخليط بشكل واضح مع قوة الخلط.
- صبي هذا الخليط في وعاء مناسب الحجم.
- ارفعي هذا الخليط على نار هادئه، مع التقليب المستمر للمكونات حتى يتغير قوام الخليط تمامًا ويصبح غليظ.
- أحضري بعد ذلك قالب مناسب الحجم.
- قومي بوضع طبقة من البسكوت بشكل متناسق بداخل القالب في الاسفل.
- ضيفي اليها الخليط بعد ذلك فوق طبقة البسكوت المجهزة.
- أدخلي هذا القالب داخل الثلاجة بعد ذلك.
- اتركي الكيكة داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن 8 ساعات، حتى تتماسك الكيكة وتصبح بالشكل المطلوب، وقومي برش وجه القالب بالفستق الحلبي المطحون الناعم.
- ثم يقلب القالب ويقدم بارد ويتم تناوله مع كوب القهوة او النسكافيه اللذيذ.