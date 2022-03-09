“أكواب الموكا” كيكة باردة بالشوكولاتة لذيذة مع القهوة ومناسبة للفطار بطعم لذيذ

كيكة الموكا الباردة من الأصناف المختلفة التي يحبها الكثير من الناس، وبخاصة من هم يعشقون القهوة بأنواعها المختلفة، فهي بالفعل تختلف من حيث الشكل والطعم عن الكيكة العادية المعتادة، وقد تبدو أنها صعبة في طريقة تحضيرها على الرغم انه يتم تحضيرها بكل السهولة بنفس طعم الجاهزة ولكن إذا تم اتباع خطوات تحضيرها بشكل كامل، وهي تشبه الكيكة اليابانية وسوف نتعرف من خلال هذا المقال عن طريقة تحضيرها.

طريقة عمل كيكة الموكا الباردة بالشيكولاتة

اتبعي الخطوات البسيطة التى يمكن اتباعها لعمل كيكة الموكا الباردة بكل سهولة، ومكونات في متناول الأيدي، وسوف تنال اعجاب الجميع وطريقة التحضير كالتالي:

كيلو من اللبن الحليب.

عدد اثنين باكو كريم كراميل.

عبوة واحدة من بسكوت الشاي.

علبة من القشطة الطبيعية.

كوب الا ربع من السكر.

نصف كوب من الكاكاو.

٣ ملاعق من النشا.

ملعقتين من النسكافية.

طريقة تحضير كيكة الموكا