أسهل طريقة لعمل الكرواسون بالشوكولاتة الهش المورق

الكرواسون من أفضل أنواع المعجنات الفرنسية، التي يمكن تناولها مع وجيه الإفطار أو بجانب المشروبات الساخنة، ولكن عند شرائها من الأفران قد تكون غير طازجة، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طريقة لتحضير الكراوسون في المنزل، بحيث تحصلي على ألذ كرواسون هاش ورائع وبحشوات المفضلة

ضعي كوب وربع من الماء في وعاء عميق أو في وعاء العجان الكهربائي، ثم قومي بإضافة ملعقتين من الويت وملعقتين من الحليب البودرة وثلث كوب من السكر الأبيض، وملعقة من الخميرة الفورية ورشة من الملح.

قومي بخلط جميع المكونات السابقة معاً جيداً، ثم ضعي 3 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات، بعدها استمري في العجن لمدة 5 دقائق أو أكثر، حتى تصبح العجينة ناعمة ومتماسكة.

ضعي رشة من الدقيق على السطح، ثم قومي بفرد العجين من فوقه حتى تصبح بسمك أقل من المتوسط، وضعي بها ربع كيلو من الزبدة المذابة بدرجة حرارة الغرفة.

قومي بتطبيق العجين مرة أخرى على شكل مستطيل، ثم قومي بفرده مرة أخرى، كرري الخطوة السابقة 4 أو 5 مرات، حتى توزع الزبدة في كل قطعة من قطع العجين.

بعد ذلك قومي بفرد العجين بسمك متوسط، ثم قومي بتقطيعه إلى جزأين متساويين، ثم ابدئي في تقطيع كل نصف على شكل مثلثات متساوية الحجم.

ابدئي في قطع منتصف قاعدة المثلث، ثم قومي بطي المثلث من القاعدة إلى الرأس حتى تحصلي على شكل الكراوسون.

يمكن وضع أي إضافات في داخل كل قطعة قبل تطبيقها، ماعدا الشوكولاتة توضع بعد السواء

ضعي قطع الكراوسون في صينية مدهون بالزبدة أو بها ورق الزبدة، وقومي بتغطيتها جيدًاًّ، واتركيها لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

ضعي الكراوسون في الفرن على درجة حرارة 200 م، واتركيها لمدة ربع ساعة حتى يصبح لونها ذهبي.