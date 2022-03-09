طريقة الجبن المثلثات أو الجبن الكريمي بإحترافية في المنزل من أسهل مايمكن لتنافسي بها أجود أنواع الجبن

طريقة عمل الجبن الكريمي للساندوتشات والحلويات بالطريقة الصحيحة من أسهل ما يمكن، في ظل إرتفاع الأسعار يسعى الكثير منا لتوفير المأكولات الأكثر استهلاكا في البيت، ومنها الجبن الكريمي والكثير من أنواع الجبن. سنعرضها لكم اليوم بهذه الطريقة السهلة المجربة، لتحصلي على جبن مثل أجود أنواع الجبن الكريمي المعروفة في الأسواق، وذلك بمكونات بسيطة موجودة في بيتونا.

الجبن الكريمي أو المثلثات

هي جبنه غنية بالبروتينات و الدهون الصحية الأزمة لبناء العضلات ونموها، ويحتوي البروتين الموجود في الجبن الكريمي علي جميع الأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلي أنه غني بالكالسيوم وفيتامين أ، كما يحتوي الجبن الأبيض الطازج علي البكتيريا المفيدة التي تعزز من عملية الهضم وسهولة سريان الطعام في الأمعاء، كما أنها تقي من حدوث الإمساك، بالإضافة إلي أن عمل الجبن في المنزل يضمن سلامة وخلو الجبن من المواد الحافظة و البكتيريا الضارة.

المكونات المطلوبة

2 لتر من حليب كامل الدسم.

خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من الزبدة.

طريقة تحضير الجبن الكريمي باحترافيه

علكيي تسخين اللبن أو الحليب كامل الدسم، إلي أن يقترب من درجة الغليان. بعد وصول الحليب لدرجة أقل من الغليان، نقوم بسكب عصير الليمون ونقلبه. بعد ذلك نرفع الحليب بالليمون من على النار، ستلاحظ انفصال الجبن نتركه يبرد قليلا. عند انفصال الجبن نقوم بتصفية الجبن في شاش ونصفيه من الماء جيدا. في محضرة الطعام الكهربائية نقوم بوضع الجبن وعليه الملح، ونقوم بتشغيلها. وليكون القوام اكثر كريمي علكيي بإضافة ملعقة أو اثنين من الزبدة حسب الرغبة. مع تشغيل محضرة الطعام بعد إضافة الزبدة ستلاحظين تكون الجبن الكريمي، ويمكنك إضافة القليل من سائل الجبن المفصول عنه لقوام أخف وأنعم في الفرد.

بعض النصائح والملاحظات