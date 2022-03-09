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عمر شويل - جدة "أنضف من بره"طريقة لانشون دجاج بيتي بدون صعوبات وبمكونات معروفة بدون تعقيد - ثقفني
لانشون الدجاج من المأكولات الخفيفة التي يحبها العديد من الأشخاص، ويتم تناوله أما في وجبة الإفطار أو العشاء، وتتميز بأن لها طعم مميز ومختلف، ويوجد من اللانشون نوعين الدجاج واللحم ولكل منهم طعم ومذاق مميز، وينصح دائمًا بعدم شراء اللانشون من المحلات وذلك لضمان جودته ومكوناته بالكامل ليكون صحي وأمن على صحة أولادنا، والٱن من خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل اللانشون البيتى فى المنزل بكل سهولة يمكنك متابعتنا هذا المقال الآن لمعرفة التفاصيل.
طريقة عمل لانشون الدجاج في المنزل
يمكنك عمل ألذ السندوتشات من اللانشون البيتي بمكونات مضمونة وبدون أي أضرار على الصحة ويمكنك القيام بإعداده بنفسك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
المكونات
- ١/٢ كيلو من صدور الفراخ.
- ملعقة من النشا.
- نصف كوب من الدقيق الأبيض.
- ثلاث حبات من الجبن المثلثات.
- عدد ثلاث من البيض كبير الحجم.
- خمس ملاعق كبار من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة ثوم بودرة.
- رشة من البصل البودرة.
- ربع ملعقة من البابريكا.
- واحد مكعب من مرقة الدجاج.
خطوات تحضير لانشون الفراخ
- احضري الكبة الكهربائية في البداية.
- اضيفي بداخلها قطع الدجاج.
- أفرمي قطع الدجاج جيدًا حتى تصبح مثل العجينة ناعمة ومتماسكة.
- قومي بإضافة بعد ذلك الدقيق والبيض واحدة تلو الأخرى.
- مع إعادة الخلط مرة أخرى حتى تتجانس جميع المكونات.
- أضيفي الجبنة المثلثات التي تم تحضيرها، ثم اخلطي آخر مرة.
- أخرجي العجينة كاملة من الكبة في وعاء مناسب.
- قومي بوضع البهارات التي قد تم تجهيزها، ثم أعيدي الخلط بيدك وأعجني المكونات حتى تكون متماسكة.
- لفي هذه العجينة على شكل رول سميك الحجم.
- قومي بلف هذا الرول بورق إسترتش حتى يغطى تمامًا ويخرج منه الهواء.
- لفي الرول مرة أخرى بورق الفويل بالكامل.
- أحضري وعاء كبير الحجم.
- أضيفي بداخله بعد ذلك كمية كبيرة من المياه حتى تغطي الرول بعد ذلك.
- ثم ضعي اللانشون.
- غطي الوعاء بعد ذلك ويترك لمدة ١/٣ ساعة.
- يمكنك إخراج الرول بعد ذلك بعد التأكد من نضجه.
- افتحي الورق الملفوف به، ثم قومي بإدخال اللانشون في الثلاجة حتى يتماسك تماماً.