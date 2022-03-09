“أنضف من بره”طريقة لانشون دجاج بيتي بدون صعوبات وبمكونات معروفة بدون تعقيد

لانشون الدجاج من المأكولات الخفيفة التي يحبها العديد من الأشخاص، ويتم تناوله أما في وجبة الإفطار أو العشاء، وتتميز بأن لها طعم مميز ومختلف، ويوجد من اللانشون نوعين الدجاج واللحم ولكل منهم طعم ومذاق مميز، وينصح دائمًا بعدم شراء اللانشون من المحلات وذلك لضمان جودته ومكوناته بالكامل ليكون صحي وأمن على صحة أولادنا، والٱن من خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل اللانشون البيتى فى المنزل بكل سهولة يمكنك متابعتنا هذا المقال الآن لمعرفة التفاصيل.

طريقة عمل لانشون الدجاج في المنزل

يمكنك عمل ألذ السندوتشات من اللانشون البيتي بمكونات مضمونة وبدون أي أضرار على الصحة ويمكنك القيام بإعداده بنفسك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

المكونات

١/٢ كيلو من صدور الفراخ.

ملعقة من النشا.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ثلاث حبات من الجبن المثلثات.

عدد ثلاث من البيض كبير الحجم.

خمس ملاعق كبار من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة ثوم بودرة.

رشة من البصل البودرة.

ربع ملعقة من البابريكا.

واحد مكعب من مرقة الدجاج.

خطوات تحضير لانشون الفراخ