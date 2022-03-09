زي الجاهزة بالظبط اعملى عجينة السمبوسك بطريقة بسيطة لشهر رمضان

تعد عجينة السمبوسك من المعجنات الشهية التي يتم يمكن تحضيرها وتخزينها في الثلاجة لحين استخدامها، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل حتى تستطيع ربات البيت تحضيرها بسهولة، ايضاً تتكون هذه العجينة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والملح والحليب ويعرف عن الحليب بفوائده الكثيرة للجسم حيث يعطي الجسم الكثير من الكالسيوم المفيد لصحة العظام، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت ايضاً يمكن الإحتفاظ بها في الثلاجة حيث أن شهر رمضان ملئ بالتحضيرات، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل عجينة السمبوسك الشهية في البيت.

مقادير عمل عجينة السمبوسك

لتحضير عجينة السمبوسك بشكل بسيط وسريع يجب توافر عدة مكونات سهلة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب إلا ربع من الزيت.

ماء للعجن.

٢ كوب من الدقيق.

رشة من الملح.

٣ ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير عجينة السمبوسك لتحضير أنواع مختلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط كوبين من الدقيق مع الحليب البودرة والملح ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت ونخلطهم جيداً باستخدام اليد، ثم نقوم بوضع الماء على الدقيق مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة. ثم نقوم بتشكيل العجين إلى كرات صغيرة ثم نتركها حتى ترتاح، بعد ذلك نشكلها إلى مستطيلات صغيرة الحجم. بعد ذلك نقوم بدهنها بالزيت ورشها بالدقيق مع رصها على شكل طبقات، ثم نفردها فرد بسيط باستخدام النشابة. ثم نضعها على صينية ساخنة من الجهتين، بعد ذلك نرفعها من على النار ونقوم بتفكيك الطبقات. بعد ذلك نقوم برصها في صينية ثم ندخلها الفريزر حتى تتجمد، ثم نضعها في أكياس ونحتفظ بها في الفريزر لحين الاستخدام. وبهذا نكون قد قدمنا عجينة السمبوسك بشكل بسيط وسريع في البيت وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-