بكوب من السمن اعملي المقروطة بالتمر بطعم مميز بمكونات بسيطة في المنزل

تعد المقروطة بالتمر من المخبوزات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية التي تعطي الجسم الكثير من الطاقة، وهنا سوف نقوم بتقديم خطوات سهلة لتحضيرها في البيت، كما انها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي التمر والدقيق والسميد ومكونات آخرى، كما يدخل السميد في تحضير حلويات كثيرة شهية، ايضاً طريقة تحضير هذه الحلوى لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل المقروطة بالتمر بمكونات بسيطة.

مقادير عمل المقروطة بالتمر

تحتوي المقروطة بالتمر على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل بمذاق مميز هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كوب من السميد الناعم.

٣ ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

٢ كوب من الدقيق.

ماء زهر للعجن.

كوب من السمن.

للحشو

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير المقروطة بالتمر بطعم رائع ونكهة مميزة بطريقة سهلة وبسيطة في البيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع السميد، ثم نقوم بإضافة السمن ونفركها مع الدقيق والسميد. نترك الخليط لمدة لا تقل عن ساعة، بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب مع الدقيق ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة ماء الزهر بشكل تدريجي مع العجن حتى تصبح العجينة جاهزة للتشكيل. ثم نقوم بفرد العجينة، مع فرد التمر بشكل اسطواني ثم نحشوه بداخل العجينة ونلفها مثل الرول. بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلى قطع متوسطة بشكل مائل، ثم نرصها في صينية مفروشة بورق الزبدة. ثم ندخلها على فرن مسخن على درجة حرارة ١٨٠ درجة حتى تنضج وتحمر. بعد ذلك نخرجها من الفرن ونرصها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق مقروطة بالتمر لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

طريقة عمل العجوة

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير العجوة بسهولة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-