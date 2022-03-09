“في دقيقتين” بيتزا الطاسة مش هتأخد وقت طويل وسريعة في التحضير هتعجب أطفالك

إن تحضير البيتزا يستهلك الكثير من الوقت، لذا سوف نستعرض في هذا المقال بيتزا بدون فرن ولن تستغرق وقت طويل وسريعة التحضير سوف تنال إعجاب أطفالك، بدلاً من إستهلاك وقت طويل في صنع البيتزا بتحضير العجينة والانتظار طويلاً حتى تخمر والبدء في وضع مكوناتها ثم وضعها في الفرن والانتظار حتى تنضج، يمكنك ترك هذه الطريقة القديمة وحان الوقت لتعلم طريقة جديدة وسهلة وبدون مجهود.

مكونات عمل بيتزا الطاسة

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ربع كوب كبير من الزبادي.

كوب كبير من الفلفل الأخضر.

كوب كبير من شرائح المشروم.

كمية من السوسيس (حسب الرغبة).

كوب من جبن الموتزاريلا المبشورة.

نصف ملعقة كبيرة من الزعتر المطحون.

ملعقة واحدة من الزيت النباتي.

ذرة ملح.

خطوات تحضير بيتزا الطاسة

يتم إحضار وعاء مناسب ووضع الدقيق والبيكنج بودر والملح ويتم خلطهم جيداً.

ثم يتم اضافة الزبادي والزيت النباتي أو الماء ويتم العجن، ويمكن إضافه المزيد من الدقيق أو الماء، حتى الحصول على عجينة متماسكة، ويتم تغطيتها وتترك قليلاً.

ثم يتم إحضار طاسة ضد إلتصاق الطعام ووضعها على النار ليتم تسخينها.

يتم تجهيز العجينة برش القليل من الدقيق على سطح مستقيم ويتم فرد العجينة عليها بحجم الطاسة.

بعد ذلك ترفع الطاسة من على النار ويتم وضع العجينة بها مع فردها.

ثم بإستخدام شوكة يتم عمل ثقوب بعجينة البيتزا ثم نضع الصلصة أولاً ثم إضافة حلقات الفلفل والمشروم والزيتون وشرائح السوسيس.

ثم توضع الطاسة على نار متوسطة ويتم تغطيتها وقبل تمام النضج بخمس دقائق يتم وضع جبن الموتزاريلا على الوجه وتغطيتها مرة اخرى حتى تذوب تماماً ويتم رفعها من النار.

مكونات صلصة البيتزا

ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.

ربع كوب من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

القليل من الثوم البودرة.

القليل من الملح والفلفل.

نصف ملعقة كبيرة من الزعتر.

خطوات تحضير صلصة بيتزا الطاسة