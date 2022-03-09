“هتبهر عيلتك” طريقة عمل الكيكة بالكاكاو ناجحة بإستخدام الخلاط بالمكونات الأصلية

كيكة الكاكاو مناسبة لكم إذا كنتم من عشاق كيكة الشيكولاتة اللذيذة، عليكم بالقيام بتجهيزها في المنزل في أي وقت بدون شرائها جاهزة، وذلك توفيراً للكثير من المال إذا تم شرائها بشكل مستمر، كما أنها لا تحتاج لمجهود أو وقت كبير حتى يتم إعدادها بأفضل شكل وطعم، كما يمكن تزيين كيكة الشيكولاتة وتقديمها للضيوف او في المناسبات، كما يمكنك تجربة عمل أكواب الموكا بالشيكولاتة والتي تختلف بعض الشئ عن هذه الوصفة.

مكونات عمل كيكة الكاكاو

قومي بتنفيذ عمل كيكة الشيكولاتة اللذيذة ليصبح طعمها شهي ورائع، ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت و خطوات تحضيرها فهي كالاتي:

كوبين متوسط الحجم من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من السكر الناعم.

عدد ثلاث بيضات.

أربع ملاعق من الكاكاو الخام.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت.

كوب من اللبن الحليب.

طريقة تحضير كيكة الكاكاو