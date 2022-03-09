نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هتبهر عيلتك” طريقة عمل الكيكة بالكاكاو ناجحة بإستخدام الخلاط بالمكونات الأصلية في المقال التالي
عمر شويل - جدة "هتبهر عيلتك" طريقة عمل الكيكة بالكاكاو ناجحة بإستخدام الخلاط بالمكونات الأصلية - ثقفني
كيكة الكاكاو مناسبة لكم إذا كنتم من عشاق كيكة الشيكولاتة اللذيذة، عليكم بالقيام بتجهيزها في المنزل في أي وقت بدون شرائها جاهزة، وذلك توفيراً للكثير من المال إذا تم شرائها بشكل مستمر، كما أنها لا تحتاج لمجهود أو وقت كبير حتى يتم إعدادها بأفضل شكل وطعم، كما يمكن تزيين كيكة الشيكولاتة وتقديمها للضيوف او في المناسبات، كما يمكنك تجربة عمل أكواب الموكا بالشيكولاتة والتي تختلف بعض الشئ عن هذه الوصفة.
مكونات عمل كيكة الكاكاو
قومي بتنفيذ عمل كيكة الشيكولاتة اللذيذة ليصبح طعمها شهي ورائع، ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت و خطوات تحضيرها فهي كالاتي:
- كوبين متوسط الحجم من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد من السكر الناعم.
- عدد ثلاث بيضات.
- أربع ملاعق من الكاكاو الخام.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب من اللبن الحليب.
طريقة تحضير كيكة الكاكاو
- يستخدم في هذه الوصفة الخلاط الكهربائي للحصول على أفضل نتيجة.
- أضيفي بداخل الخلاط اللبن الحليب، مع إضافة الزيت، وأيضاً الكاكاو.
- يتم خلط المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها البعض ويصبح خليط.
- أضيفي السكر أيضاً إلى هذه المكونات، وأعيدي الخلط حتى يذوب تمامًا السكر.
- يمكنك أخذ كوب من هذا الخليط وتركه داخل الثلاجة حتى يبرد ويصبح متماسك.
- قومي بإضافة البيض الى باقي المكونات في الخلاط.
- ثم أضيفي الفانيليا أيضًا وأعيدي الخلط مرة أخرى بشكل كامل.
- انخلي الدقيق أيضاً في وعاء مناسب الحجم، ثم أضيفي بداخله البيكنج باودر.
- قلبي المكونات مع بعضها البعض حتى تختلط.
- أضيفي الدقيق إلى مكونات الموجودة داخل الخلاط.
- أخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى يصبح خليط متجانس بشكل كامل، وتتكون عجينة الكيكة اللذيذة.
- هكذا يمكن تحضير قالب مناسب، أضيفي بداخله خليط الكيكة التي تم تجهيزه.
- ادخلي الخليط داخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- اتركي الكيكة داخل الفرن حتى تتماسك وتنضج بالشكل المطلوب وذلك لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم قومي باختيارها.
- أخرجي الكيكة من الفرن، ثم أتركيها حتى تبرد، ثم قومي بإضافة الصوص الذي تم تحضيره في الثلاجة.