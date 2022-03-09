بكوب زبادي اصنعي قرص العجوة الاقتصادية هشه وجميلة أحلى من المخابز

قرص العجوة من المخبوزات الجميلة غالية الثمن والتي نجد عليها إقبال كبير من الناس وخاصة الأطفال، فهم يفضلون تناولها بجانب الحليب، أو الشاي الساخن الذي يجعل لها مذاق رائع وطعم مختلف عن المخبوزات الأخرى، ويمكن حشو القرص بعدة حشوات مختلفة مثل الملبن، والسكر، والسمسم، والمكسرات، أو الجبنة التي تجعل لها مذاق رائع، وطريقة صنع القرص بالمنزل بسيطة للغاية وتستطيع السيدات والفتيات القيام بصنعها بدل من شرائها من الخارج لكي نضمن السلامة للأسرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل قرص العجوة الاقتصادية بقوام هشه أحلى من الجاهزة.

مكونات قرص العجوة الاقتصادية

تتكون من بعض المكونات البسيطة التي سوف نقدمها لكم وهى كما يلي:-

كوب من الزبادي.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كيلو من الدقيق الفاخر.

ذرة صغيرة من الملح.

ثلث كوب من الزيت.

نصف كوب من السكر البودرة.

طبق من العجوة الجاهزة.

كوب ماء دافئ للعجن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير قرص العجوة الاقتصادية بخطوات بسيطة وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات الجافة، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى يتجانس الخليط. نقوم بإضافة الزيت، والزبادي، والحليب على الخليط، ثم نقلبهم برفق حتى يختفي الدقيق تمامًا. نقوم بإضافة الماء بالتدريج ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية. نحضر كيس من البلاستيك ونغطي العجين، ثم نتركه لمدة ساعة حتى يختمر ويصبح هش وخفيف.

طريقة حشو قرص العجوة الاقتصادية

سوف نقدم لكم بعض الخطوات البسيطة التي تساعدنا على حشو القرص بكل سهولة وهى كما يلي:-

نقوم بتقطيع العجين إلي كرات متوسطة الحجم، ثم نفردها بواسطة اليد ونضع قطع صغيرة من العجوة في منتصف العجين. نقوم بغلق القرص جيدًا من الأطراف حتى لا تخرج العجوة من الجوانب، ثم نقوم برص القرص على صينية كبيرة مدهونة بالسمنة. نضغط على القرص حتى تصبح مثل الدائرة، ثم نقوم بعمل فتحات صغيرة حتى نعطي لها شكل جميل ونساعد على خروج الهواء منها. نترك القرص لمدة ربع ساعة على الصاج حتى يتضاعف حجمها، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تتحمر وتنضج تمامًا. نخرج القرص ونضعها على طبق التقديم ونتركها حتى تبرد، ثم نقدمها بجانب المشروبات الساخنة وبألف صحة وهنا.

طريقة عمل عجوة القرص

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير العجوة بالمنزل وهى كما يأتي:-