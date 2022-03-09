نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شوربة الشوفان باللحم اللذيذة والمفيدة جدا في المقال التالي
يعتبر الشوفان من المكونات الغنية بالألياف التي تعمل على إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة والضرورية. كما انة يفيد فى حالات الرجيم وهو مناسب لجميع الأفراد والأطفال. ويعتبر الشوفان باللحم من الوجبات الغذائية المتكاملة. ويمكن اعداد شوربة الشوفان باللحم بخطوات سهلة وبسيطة كما أنه من الاكلات التى يجب الحرص عليها باستمرار نظرا للقيمة الغذائية الهامة للجسم. وسوف نوضح طريقة عمل شوربة الشوفان باللحم فى الخطوات البسيطة التالية.
خطوات تحضير شوربة الشوفان باللحم
تعد طريقة عمل شوربة الشوفان باللحم من الطرق السهلة. ويمكن لربات البيوت من تحضير شوربة الشوفان الصحية والمفيدة فى المنزل بجانب الوجبات الاخرى وتقديمها الى افراد الاسرة للاستفادة منها. ونوضح في السطور التالية طريقة ومكونات عمل شوربة الشوفان باللحم والتوابل الهامة.
مكونات عمل شوربة الشوفان باللحم
- مقدار كيلو من اللحم مقطع الى مكعبات حسب الرغبة.
- ثم حبة من البصل المفروم.
- حبة من الطماطم المفرومة.
- مع كوبان من الشوفان.
- ايضا ملعقة من الفلفل الأسود.
- كذلك ملعقة من الملح حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- ثم ملعقة صغيرة من الكمون.
- ثلاث حبات من الهيل.
- ايضا ملعقة صغيرة من الكركم.
- مع ملعقة من البهارات المشكلة.
- ثلاث ملاعق من الزبدة او الزيت.
خطوات عمل شوربة الشوفان باللحم
- اولا يتم غسل اللحمة وتقطع الى مكعبات صغيرة او قطع حسب الرغبة.
- وضع الزبدة او الزيت فى اناء على نار متوسطة مع البصل والتقليب حتى يتغير لونة ثم اضافة الطماطم المفرومة.
- اضافة جميع البهارات من الفلفل الأسود والكمون والهيل والقرفة والبهارات المشكلة والمكونات الاخرى من الكركم والملح و التقليب خمس دقائق.
- ثم اضافة قطع اللحمة الى الخليط والتقليب بعض الوقت ثم اضافة عشر اكواب من الماء الى المكونات. ت
- قلب المكونات وتترك على النار حتى تقارب اللحمة على النضج.
- ثم اضافة الشوفان الى المكونات السابقة وتقلب جيدا وتترك المكونات على النار حتى تمام النضج ويصبح القوام ثقيل.
- بعد تمام النضج اللحمة تقدم شوربة الشوفان مع قطع اللحمة فى اطباق التقديم الى افراد الاسرة.
- تقدم شوربة الشوفان بقطع اللحم الى الاسرة ساخنة وبالهناء والشفاء.