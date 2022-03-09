طريقة عمل شوربة الشوفان باللحم اللذيذة والمفيدة جدا

يعتبر الشوفان من المكونات الغنية بالألياف التي تعمل على إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة والضرورية. كما انة يفيد فى حالات الرجيم وهو مناسب لجميع الأفراد والأطفال. ويعتبر الشوفان باللحم من الوجبات الغذائية المتكاملة. ويمكن اعداد شوربة الشوفان باللحم بخطوات سهلة وبسيطة كما أنه من الاكلات التى يجب الحرص عليها باستمرار نظرا للقيمة الغذائية الهامة للجسم. وسوف نوضح طريقة عمل شوربة الشوفان باللحم فى الخطوات البسيطة التالية.

خطوات تحضير شوربة الشوفان باللحم

تعد طريقة عمل شوربة الشوفان باللحم من الطرق السهلة. ويمكن لربات البيوت من تحضير شوربة الشوفان الصحية والمفيدة فى المنزل بجانب الوجبات الاخرى وتقديمها الى افراد الاسرة للاستفادة منها. ونوضح في السطور التالية طريقة ومكونات عمل شوربة الشوفان باللحم والتوابل الهامة.

مكونات عمل شوربة الشوفان باللحم

مقدار كيلو من اللحم مقطع الى مكعبات حسب الرغبة.

ثم حبة من البصل المفروم.

حبة من الطماطم المفرومة.

مع كوبان من الشوفان.

ايضا ملعقة من الفلفل الأسود.

كذلك ملعقة من الملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ثم ملعقة صغيرة من الكمون.

ثلاث حبات من الهيل.

ايضا ملعقة صغيرة من الكركم.

مع ملعقة من البهارات المشكلة.

ثلاث ملاعق من الزبدة او الزيت.

خطوات عمل شوربة الشوفان باللحم