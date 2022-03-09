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عمر شويل - جدة بدون زيت قلي البطاطاس مقرمشة باستخدام هذا المكون ضعيه على البطاطس ولن تتخيلي النتيجة - ثقفني
البطاطس المقلية أحد أهم الأكلات الجانبية التي يفضلها الكثيرون ولا يمكن الاستغناء عنها إلي جانب الوجبات ولكن المطعم يعدها بطريقة شهية ومقرمشة وذهبية لا تستطيع العديد من الأمهات إعدادها بهذه الطريقة لذلك سوف نتعرف في هذا المقال من موقع ثقفنى على طريقة مميزة لقلى البطاطس دون شرب أي نقطة زيت وتصبح مقرمشة مثل الجاهزة.
مقادير تحضير البطاطس المقلية المقرمشة الذهبية
بمقادير سهلة سوف تتحول البطاطس المليئة بالزيت إلى بطاطس لا يوجد بها نقطة زيت والبطاطس البيضاء اللون إلى بطاطس ذهبية اللون:
- الدقيق الأبيض هو المكون السحري الذي يضاف إلى البطاطس لمنع تسرب الزيت مقدار نصف كوب.
- البطاطس المغسلة المقطعة أصابع كيلو واحد.
- الخل الأبيض ربع كوب.
- الملح ملعقة صغيرة.
- الفلفل الأسود ملعقة صغيرة.
كيفية تحضير البطاطس المقلية دون أن تتشرب نقطة زيت
معا سوف نعرف كيف نعد البطاطس بدون أن تشرب أي نقطة من الزيت خطوة بخطوة.
- حيث أنه تغسل البطاطس مرة أخرى للتأكد من نظافتها مع مراعاة غسل الأيدي جيدا وتنظيف الأسطح والأواني المستخدمة.
- توضع في وعاء عميق ربع كوب الخل مع كل كمية البطاطس ويقلبوا معا ويترك جانبا بعد أن يغطى لمدة ربع ساعة.
- يرفع الغطاء ويضاف التوابل الملح والفلفل الأسود ويقلب ثم يضاف الدقيق تدريجيا مع التقلب المستمر لجميع المكونات جيدا بالدقيق لمنع تشرب البطاطس للزيت ويجعلها مقرمشة.
- لابد من مراعاة تغلف كل صابع بطاطس بالدقيق حتى تحصلي على النتيجة المرجوة.
- توضع طاسة على النار ويوضع بها كمية وفيرة من الزيت تكفي لتغطية البطاطس بالكامل .
- عندما يسخن البطاطس يوضع جزء من البطاطس ويقلب بعد ثلاث دقائق وعندما يأخذ اللون الذهبى يخرج على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت إن وجد.
- يوضع البطاطس فى طبق التقديم الى جانب المايونيز أو الكاتشب أو الدجاج وبالهنا والشفا.