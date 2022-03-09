فرد الشعر في دقائق بدون تكاليف وعلى ضمانتي ضعها مرة على شعرك مجربة 100%

يعتبر الشعر من أهم الأشياء لدي كثير من السيدات، والتي تحاول أن تحافظ عليه بشراء الكثير من المنتجات والتي يمكن أن تضر الشعر نظرا لاحتواها على مواد كيميائية وسلفات مما يعرض الشعر للضرر والتلف، أو تعرض الشعر للدرجات الحرارة مما يعرض الشعر للتساقط ولكن سوف نعرفكم على وصفة مضمونه وسهلة وبمكونات توجد في كل منزل.

فرد الشعر في دقائق

تبحث جميع السيدات عن أفضل الطرق التي تحقق بها النعومة والحيوية لشعرها وفي نفس الوقت تحافظ على شعرها صحي وسوف نوضح لكم مكونات تحضير الوصفة والتي تعتبر سهلة وبسيطة وفي متناول كل المنازل.

حيث أنه لا بد أن تضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

طريقة تحضير الوصفة

وبعد أن تعرفنا على المكونات التي نحتاجها في تحضير وصفتنا سوف نوضح لكم طريقة التحضير والتي تعتبر سهلة وبسيطة وتظهر النتائج في أسرع وقت، وسوف نوضح لكم ذلك في النقاط التالية.