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عمر شويل - جدة تعرف على أضرار زيت الزيتون على الريق التي لا تعد ولا تحصى توقف عنه فوراً لهذه الأسباب - ثقفني
أضرار زيت الزيتون على الريق رغم من أن هناك فوائد عديدة لتناول زيت الزيتون على الريق إلا أن أيضاً يوجد أضرار يجب أن نأخذها في الأعتبار، في حالة الأفراط في تناوله قد يحدث مضاعفات وأضرار على الجسم، في هذا المقال نتحدث عن أضرار زيت الزيتون على الريق.
أضرار تناول زيت الزيتون على الريق
الأفراط في تناول زيت الزيتون على الريق يسبب أضرار على جسم الأنسان، ومن هذه الأضرار نتعرف عليها في الأتي:
- حيث أنه يعتبر تناول زيت الزيتون على الريق بكمية كبيرة يسبب تصلب الشرايين.
- كما أنه يصيب الجسم بالسكتة القلبية ويمكن التعرض للأمراض الخبيثة مثل سرطان الثدي والقولون.
- وفي حال الأفراط في تناول زيت الزيتون على الريق يقلل نسبة الكوليسترول في الدم.
- يسبب إنخفاض في نسبة السكر ويقلل الأنسولين في الجسم.
- الأشخاص الذين يعانون من أرتفاع ضغط الدم لا يجب الأفراط في تناول زيت الزيتون لأنه يسبب إنخفاض في ضغط الدم وذلك قد يعرض المريض إلى اغماء، وسكتة دماغية أو جلطة، عليكم الحذر من تناوله بكثرة.
- قد يؤثر تناول زيت الزيتون على الريق بكمية كبيرة إلى تعرض الجسم إلى حصى المرارة لأنه يحتوي على نسبة دهون كبيرة التي تعرض الجسم للعديد من الأمراض.
- كما أنه لا يمكن تناول زيت الزيتون مع أي نوع من الأدوية، قد يأخذ بعض الناس أدوية في الصباح لذلك يجب عدم تناوله على الريق لأن ذلك يسبب أمراض خطيرة على جسم الأنسان.
- قد يسبب اضرار في الجهاز الهضمي مما يحدث إسهال والم في البطن ويسبب أيضاً عدم اتزان وفقد في التركيز.
- كما أنه يمكن أيضاً عند تناول زيت الزيتون على الريق بإفراط قد يحدث التهابات في الجسم وذلك على المدى البعيد.