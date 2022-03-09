ندمت حتى جربتها وأصبحت مدمنة عليها وجبة كباب الباذنجان المشوي رهيبة جربوه حالا

كباب الباذنجان المشوي من ألذ أنواع الأكلات الشهية والتي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث أنه يعتبر من الوجبات المميزة التي يتم تحضيرها بسهولة وله شعبية كبيرة جدا على السفرة، ولأن المرأة تبحث وراء كل ما هو جديد؛ فقد أعددنا لها هذا المقال خصيصا لنتعرف معكم على أسهل طريقة لتحضير كباب الباذنجان.

وجبة كباب الباذنجان المشوي

يعتبر هذا الطبق اللذيذ من الأطباق السورية الأصل، ولكن انتشر في كثير من البلدان المختلفة، وهو يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة كثيرا، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

2 من حبات الباذنجان متوسطة الحجم.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

2 من حبات الطماطم المفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

شطة بمقدار ملعقة صغيرة على حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلاث حبات من البصل مقطع شرائح.

ثلاث حبات من الطماطم يتم تقطيعها شرائح.

4 قرون فلفل حار أو على حسب الرغبة.

مكونات الصوص

كوب من الماء.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

2 ملعقة من صلصة الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك تحضير ألذ وجبة بمكونات بسيطة وليست مكلفة ولا تستغرق وقت كبير في تحضيرها، وخطواتها تتمثل في الآتي: