طرق إزالة البواسير بدون عملية جراحية وبطرق طبيعية علاج البواسير الداخلية والخارجية

يعاني الكثير من الأشخاص من الانزعاج بسبب الإصابة بالبواسير وهي من الأمراض الخطيرة لذلك قام الكثير من هؤلاء بالبحث عن أهم الوصفات الطبيعية التي تعالج البواسير في فترة قصيرة جدا والاستغناء عن التدخل الجراحي وسوف نوضح أهم طرق علاجها من خلال هذا المقال.

طرق علاج البواسير الطبيعية

يتم علاج البواسير بطرق طبيعية سهلة يمكن أن نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..

مكعبات الثلج: تعمل مكعبات الثلج على تهدئة البواسير والمساعدة على التخلص من تورمها، حيث علينا أن نأخذ مكعب من الثلج ونصعه داخل قطعة قماش ثم نقوم بوضعه على منطقة البواسير فتساعد على تهدئتها.

الملينات: علينا أن نستخدم الملينات الطبيعية التي تساعد على تسهيل عملية إخراج الفضلات والتخلص من الإمساك دون عناء فيساعد ذلك على عدم تهيج البواسير وزيادة التهابها.

جل الصبار: يساعد جل الصبار كثيرا في علاج البواسير، حيث كل ما علينا وضع الجل في أماكن تورم البواسير وسوف نلاحظ تهدئتها والتخلص مم هجيناها.

زيت الزيتون: يعمل زيت الزيتون على تهدئة البواسير والتخلص من تورمها حيث كل ما علينا هوا وضع زيت الزيتون في أماكن تواجد البواسير.

نصائح لعلاج البواسير

يجب أن نوضح عدة نصائح لمرضى البواسير لمساعدتهم على الشفاء وهذه النصائح هي..