ماسك القهوة الجبار تفتيح البشرة 6درجات تبييض الجسم من أول استخدام والنتيجة فورية ومضمونة 100%

تعد القهوة من المواد والمكون الذي له فوائد كثيرة لا حصر لها على صحة الإنسان التي لو إدراكها فإنه لا يستطيع الاستغناء عنها ابداً سواء في تحسين البشرة أو الجسم او عند تناولها حيث إنها تعدل المزاج وتهدى من الأعصاب وأيضاً من المميزات التي لا يمكن إنكارها أهمية القهوة على صحة البشرة

فوائد ماسك القهوة :-

يعطى نضارة وإشراق للبشرة .

يقلل من تجاعيد البشرة والشيخوخة المبكرة .

كما يقلل ماسك القهوة انتفاخات الوجه عند النوم على جانت واحد من الوجه.

يعمل ماسك القهوة على ترطيب البشرة ونعومتها وتغذيتها والتخلص من الشوائب.

يساعد ماسك القهوة من التخلص من الرؤوس البيضاء والسوداء .

يقلل ماسك القهوة خطوط الوجه التي يمكن أن تظهر بعد سن 45.

يقلل ماسك القهوة من ظهور حب الشباب والبقع على الوجه.

يعمل ماسك القهوة على تفتيح البشرة وتبييض الاماكن الداكنة على الوجه .

يساعد ماسك القهوة على إنتاج الكولاجين

يساعد ماسك القهوة على التخلص من الخطوط البيضاء التي تظهر في الجسم بسبب فقدان وزن او تظهر بعد الولادة

يساعد ماسك القهوة على التخلص من الخطوط البيضاء التي تظهر في الجسم بسبب فقدان وزن او تظهر بعد الولادة يساعد ماسك القهوة على تقشير البشرة وشد الوجه .

يساعد أيضاً في التخلص من الحروق والاحمرار الناتج من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة .

تعمل القهوة أيضاً على إزالة الجلد الميت .

يعمل ماسك القهوة كمضاد للأكسدة للبشرة.

تحمي الوجه بالإصابة من سرطانات الجلد.

مكونات ماسك القهوة :-

زيت زيتون. لبن. قهوة . سكر . ليمون . ماء .

طريقة تحضير ماسك القهوة :-