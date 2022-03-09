علاج حرقان البول بكوب واحد سحري هترتاح من أول مرة وهتخف الالتهابات

الكثير من الأشخاص يعانون من الشعور بالحرقة أثناء قضاء حاجتهم، وفي هذه الحالات يتم اللجوء للأطباء المختصين للبحث عن السبب وأخذ الأدوية، لذلك في المقال التالي سنقوم في مقالنا التالي بعرض الطرق الطبيعية لعلاج حرقة البول.

علامات على وجود حرقة بالبول

ظهور إفرازات.

الشعور بالالم عند التبول.

تغيير لون البول.

وصفات منزلية تساعد في علاج حرقة البول

هناك العديد من المكونات المنزلية التي تساعد على علاج حرقة البول، وهذه الوصفات تم جربتها من قبل آخرين:

وصفة عصير القصب: مشروب عصير القصب الطازج مشهور بقدرته على تهدئة حرقة البول، حيث انه يحتوي على عناصر تساعد على تهدئة الأعصاب بشكل عام، لذلك ينصح أطباء المسالك البولية مرضاهم بتناول كوبين بالكثير من عصير القصب يوميًا.

وصفة حبة البركة والعسل الأبيض

المكونات:

ملعقة صغيرة من حبة البركة السوداء

ملعقة صغيرة من عسل النحل الأبيض

كوب من المياه الساخنة

طريقة التحضير

بعد غلي المياه تقوم بإضافة العسل الأبيض.

ثم إضافة حبة البركة السوداء.

تقليب جميع المكونات حتى تمام المزج.

شرب المشروب مرتين يوميا بحد اقصى.

وصفة لبان الدكر

المكونات:

خمس حبات من لبان الدكر

مياه دافئة

عسل للتحلية

طريقة التحضير

بعد غلي المياه تقوم بإضافة لبان الدكر .

ثم إضافة حبة البركة السوداء.

تقليب جميع المكونات حتى تمام المزج.

شرب المشروب مرتين يوميا بحد اقصى.

نصائح للمساعدة في الوقاية من حرقة البول

من ابرز النصائح الواجب اتباعها للوقاية وعلاج حرقة البول، وهي: