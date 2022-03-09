تجهيزات رمضان أعملي عجينة السمبوسة في المنزل بمقادير مظبوطة وبطريقة ناجحة ومضمونة 100%

تعتبر عجينة السمبوسة من أسهل المعجنات التي يمكن تجهيزها في المنزل بكل سهولة ولا توجد بها أي صعوبة وجميع مكوناتها متوافرة في أي مطبخ وتكون بسيطة جدا، وعادة نجد عدد كبير من الناس يفضلون شراء السمبوسك جاهزة من المحلات ولكن نجد عدد آخر من السيدات يقومون بعمل عجينة السمبوسة، فمن المعروف أن السمبوسك بعد أن نقوم بعجنها نتركها ترتاح قليلا وبعد ذلك يتم تقطيعه على شكل طولي ثم نقوم بوضع الحشوة المرغوب فيها في السمبوسة ويتم لفها لتكون على شكل مثلثات ونضعها في زيت غزير يكون ساخن لنقوم بقليه، فهو يتميز بطعم رائع ولذيذ ويكون مقرمش وهش جداً.

من المعروف أن السمبوسك نوع من أنواع المقبلات اللذيذة والشهية والمحببة لدي كل الأطفال وكذلك كبار السن فهي عادة تكون على شكل مثلثات أو تكون على شكل إسطواني، ومن الممكن أن نقوم بحشوها بالكثير من الحشوات المختلفة ومن ضمنها هي تشكيلة من الجبن أو فراخ أو لحمة مفرومة وغير ذلك الكثير.

مكونات عجينة السمبوسة

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة الطرية.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

كوبان كبيران من الماء الفاتر.

طريقة عمل عجينة السمبوسة