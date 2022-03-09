تجهيزات رمضان أعملي عجينة السمبوسة في المنزل بمقادير مظبوطة وبطريقة ناجحة ومضمونة 100%

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تعتبر عجينة السمبوسة من أسهل المعجنات التي يمكن تجهيزها في المنزل بكل سهولة ولا توجد بها أي صعوبة وجميع مكوناتها متوافرة في أي مطبخ وتكون بسيطة جدا، وعادة نجد عدد كبير من الناس يفضلون شراء السمبوسك جاهزة من المحلات ولكن نجد عدد آخر من السيدات يقومون بعمل عجينة السمبوسة، فمن المعروف أن السمبوسك بعد أن نقوم بعجنها نتركها ترتاح قليلا وبعد ذلك يتم تقطيعه على شكل طولي ثم نقوم بوضع الحشوة المرغوب فيها في السمبوسة ويتم لفها لتكون على شكل مثلثات ونضعها في زيت غزير يكون ساخن لنقوم بقليه، فهو يتميز بطعم رائع ولذيذ ويكون مقرمش وهش جداً.
من المعروف أن السمبوسك نوع من أنواع المقبلات اللذيذة والشهية والمحببة لدي كل الأطفال وكذلك كبار السن فهي عادة تكون على شكل مثلثات أو تكون على شكل إسطواني، ومن الممكن أن نقوم بحشوها بالكثير من الحشوات المختلفة ومن ضمنها هي تشكيلة من الجبن أو فراخ أو لحمة مفرومة وغير ذلك الكثير.
مكونات عجينة السمبوسة
- ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة الطرية.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- كوبان كبيران من الماء الفاتر.
طريقة عمل عجينة السمبوسة
- نقوم بتجهيز وعاء عميق ونضع به كوبان كبيران من الماء الفاتر ثم نضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونضع ملعقتان كبيرتان من الزبدة الطرية.
- ويتم وضع هذا الوعاء على النار ونتركه حتى الغليان والتأكد من ذوبان الزبدة وبعد ذلك يتم إضافة ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.
- وقومي بوضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم تقليبهم مع بعض بإستخدام مضرب السلك اليدوي ونقوم برفعه مباشرة من على النار.
- ونترك هذه العجينة حتى تبرد تماما وعندما تبرد يتم عجنها بإستخدام الإيد للحصول على عجينة متماسكة وطرية ثم نتركها ربع ساعة حتي ترتاح ويسهل فردها.
- وبعد مرور هذه المدة يتم فرد عجينة السمبوسة لتكون على شكل دائرة وتكون رقيقة جدا ثم قومي بتقطيعها على شكل طولي وبعد ذلك نقوم بتجهيز الحشوة المرغوب فيها ولتكن تشكيلة مختلفة من الجبن.
- ويتم وضع الحشوة في السمبوسك ونقوم بلفها لتكون على شكل مثلثات ويتم غلقها جيدا حتى لا تتساقط الحشوة ثم نحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت وعند تسخينه نضع السمبوسة لقليها.