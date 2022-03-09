طريقة تبيض رهيبة للرقبة في 20 دقيقة وداعاً السواد الموجود على الرقبة إلى الأبد

غير معروف الأسباب المؤدية إلى سواد الرقبة ولكن البعض يرجع إلى ظهور بقع سوداء نتيجة التعرض لأشعة الشمس لأوقات طويلة وتقدم السن أحيانا وإعانة العديد من السيدات من هذه المشكلة وتسبب الإحراج ولذلك النظافة الشخصية تشكل أهم العوامل للتخلص من سواد الرقبة الغير محبب كما توجد العديد من الطرق الأخرى لعلاج هذه المشكلة سوف نستعرضها معا.

أسباب الإصابة بسواد الرقبة

تتعدد العوامل التي تؤدى إلى الإصابة سواد الرقبة ولا يوجد سبب محدد.

بعض العقاقير الطبية من الممكن أن ينتج عنها سواد الرقبة كآثار جانبية.

استخدام أدوات ق والعناية بالبشرة ذات النوعيات السيئة يسبب تصرفات تؤدى إلى سواد الرقبة.

الإصابة بأمراض مثل تكيس المبايض أو السكر.

عوامل وراثية.

هرمونات الحمل تؤدي لظهور بقع بالجسم تؤدى إلى هذا السواد.

زيادة أو نقصان الوزن بشكل مفاجئ.

ارتداء أنواع رديئة من الأكسسوارات تتفاعل مع الجلد عند العرق وتسبب تغير لون البشرة.

الإصابة ببعض الأمراض الجلدية.

سرطان المعدة.

مشاكل الغدة الدرقية.

علاج سواد الرقبة

يمكن علاج هذه المشكلة بعدة طرق: