مكون سري رهيب ضعيه على الكفتة هيضاهف حجمها وانسي أنها تكش أو تفك كفتة الحاتي بكل أسرارها

كفتة الحاتي لها رائحة وطعم مميز جدا، مع العلم أنها من أكثر الوصفات التي يفضلها الجميع ويحبون تناولها باستمرار، ولهذا تبحث جميع النساء لمعرفة ما هو سر كفتة الحاتى، ولماذا لها رائحة لا مثيل لها، نحن نقول لهم أن تحضير كفتة مثل كفتة الحاتي من أسهل الأمور، لأن مكوناتها لا تكون سوى اللحمة المفرومة وبعض الإضافات والبهارات البسيطة، ولهذا جئنا إليكِ بهذا المقال لكي نقوم فيه بشرح جميع خطوات كفتة الحاتى، فى أسرع وقت ممكن، والنتيجة ستكون مفاجأة بالنسبة لكي، كل ما عليكِ اتباع باقي الفقرات القادمة لتتعرفي على كل اسرار وتكات كفتة الحاتي.

مكونات تحضير كفتة الحاتي

توجد بعض المكونات الواجب توافرها عند تحضير كفتة الحاتي، وتتلخص هي المكونات في؛

نصف كيلو لحم بناتي صغير مفروم ناعم جدا.

عدد 2 بصلة كبيرة، وحبتين من الطماطم الطازجة.

ملعقة صغيرة من الملح، ونصف ملعقة من الفلفل الأسود.

كوب ونصف من البقسماط الناعم.

القليل من خل الطعام.

ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة المشكلة.

قطعة فحم كبيرة.

ملعقة من الزيت.

طريقة تحضير كفتة الحاتي من المنزل

لابد من توافر جميع المكونات التي ذكرناها في الفقرة السابقة، الآن يجب عمل الخطوات القادمة:

احضر وعاء عميق وضعي فيه اللحمة.

أضف البقسماط على اللحمة ونقلبهم جيدا.

نفرم البصل ناعم ونضعه على اللحمة.

نضع باقي المكونات السابقة ماعدا الطماطم.

يجب مزج جميع المكونات مع بعضها البعض.

يتم تغطية الإناء ويوضع في الثلاجة لمدة عشرين دقيقة.

نعصر حبات الطماطم، ويتم تصفيتهم من أي بذر أو جلد من منها.

نضع عصير الطماطم في طبق ونضع معه كمية بسيطة من ماء البصل.

نخرج الكفتة ليتم تشكيلها.

طريقة التشكيل والتسوية: