نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون لبن أو بيض أصنعي بنفسك بانيه الدجاج المقرمش من غير مايفك فى المنزل في المقال التالي
يعتبر بانيه الدجاج المقرمش من الوجبات السريعة، التى تقدم فى المطاعم وأيضاً يتم شرائها جاهزة وقليها فى الزيت فى المنزل، وتعد من الأكلات المحببة لدى الجميع من الصغار والكبار ويقدم بجانب البطاطس المقلية والكاتشب وسلطة الطحينة، ولكن يبحث الكثيرين عن طريقة لعمله فى المنزل وذلك لضمان جودة مكوناته لحماية أفراد الأسرة، لذلك سنقدمه لكم بطريقة بسيطة وسهلة فى المنزل وبدون استخدام اللبن أو البيض للذين لا يفضلون ذلك أو كنوع من التوفير، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بانيه الدجاج المقرمش بالتفصيل.
مكونات بانيه الدجاج المقرمش
يتكون بانيه الدجاج المقرمش من مكونات متعددة من خلطة التتبيل وخلطة التغليف سوف نتعرف عليها فيمايلي:
- ١/٢ كيلو من صدور الدجاج.
- ملعقة كبيرة من البصل البودر.
- كوب من اللبن الزبادى.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ١/٤ كوب من الخل.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- عصير حبة من الليمون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
للتغليف
- ٣ ملعقة كبيرة من النشا.
- ١١/٢ كوب من البقسماط الناعم.
- ٢ ملعقة كبيرة من الدقيق العادى.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- ملح وفلفل.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل بانيه الدجاج المقرمش بسيطة ولا تحتاج منكى وقت طويل فى اعدادها ويمكن تحضيرها مسبقا ووضعها فى الفريزر وهى كمايلي:
- نقوم بتقطيع صدور الدجاج الى شرائح رفيعة ونغسلها جيداً بالماء وعليه ملعقة من الخل ونصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل للتخلص من أى زفارة
- نصفى الشرائح كويس من الماء ثم نضعها فى وعاء عميق ونضيف عليها الزبادى والخل وعصير الليمونة.
- ونضيف عليهم البصل البودر والثوم البودر والملح والفلفل الأسود ونقلبهم مع بعض كويس.
- ثم نتركهم داخل التتبيلة لمدة نصف ساعة أو أكثر لمدة ٣ ساعات على الأقل.
- بعد ذلك نجهز خلطة التغليف ونحضر وعاء كبير ونضع به البقسماط ونضيف عليها الدقيق والنشا والملح والفلفل والبيكنج بودر والثوم البودر والبصل البودر ونقلبهم مع بعض كويس.
- ثم نخرج الشرائح من الثلاجة ونضعها واحدة واحدة فى البقسماط ونغلفها من الناحيتين كويس مع الضغط عليها حتى تلتصق بالخليط تماماً.
- وهكذا حتى ننتهى من الكمية كلها ثم نضعها فى الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل قبل القلي ويمكن الاحتفاظ بها فى الفريزر مع وضع كيس بينها حتى لاتلتصق.
- بعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونقليها فى زيت غزير ساخن على درجة حرارة متوسطة حتى يأخذ اللون الذهبي من الناحيتين.
- ثم نخرجها على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد ثم نضعها فى طبق التقديم وتقدم وبالف صحة وعافية.