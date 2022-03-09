بدون لبن أو بيض أصنعي بنفسك بانيه الدجاج المقرمش من غير مايفك فى المنزل

يعتبر بانيه الدجاج المقرمش من الوجبات السريعة، التى تقدم فى المطاعم وأيضاً يتم شرائها جاهزة وقليها فى الزيت فى المنزل، وتعد من الأكلات المحببة لدى الجميع من الصغار والكبار ويقدم بجانب البطاطس المقلية والكاتشب وسلطة الطحينة، ولكن يبحث الكثيرين عن طريقة لعمله فى المنزل وذلك لضمان جودة مكوناته لحماية أفراد الأسرة، لذلك سنقدمه لكم بطريقة بسيطة وسهلة فى المنزل وبدون استخدام اللبن أو البيض للذين لا يفضلون ذلك أو كنوع من التوفير، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بانيه الدجاج المقرمش بالتفصيل.

مكونات بانيه الدجاج المقرمش

يتكون بانيه الدجاج المقرمش من مكونات متعددة من خلطة التتبيل وخلطة التغليف سوف نتعرف عليها فيمايلي:

١/٢ كيلو من صدور الدجاج.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

كوب من اللبن الزبادى.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

١/٤ كوب من الخل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عصير حبة من الليمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

للتغليف

٣ ملعقة كبيرة من النشا.

١١/٢ كوب من البقسماط الناعم.

٢ ملعقة كبيرة من الدقيق العادى.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

١/٢ ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملح وفلفل.

١/٢ ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل بانيه الدجاج المقرمش بسيطة ولا تحتاج منكى وقت طويل فى اعدادها ويمكن تحضيرها مسبقا ووضعها فى الفريزر وهى كمايلي: