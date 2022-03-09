ضاع عمرنا وأحنا بناكل الزبادي غلط لو أكلت الزبادي بالطريقة دي ستتغير حياتك كلها والنتيجة سحرية

هل تساءلت يومًا هل من الممكن أن تكون طريقة تناول الزبادي قد تكون خاطئة، وقد أثبتت دراسات حديثة النشر أن الطريقة التقليدية لتناول الزبادي طريقة خاطئة، لذلك في مقالنا التالي سنوضح لكم فوائد الزبادي وافضل الطرق الصحية لتناول الزبادي للحصول على فوائدها كاملة، ومدى أهمية القيام بذلك على الجسم، والكثير من المعلومات التي قد لا يعرفها العديد منكم.

طريقة صحية لأكل الزبادي

زبادي.

زيت زيتون.

عصير الليمون.

ملح.

فلفل اسود.

زعتر .

طريقة التحضير:

في وعاء نضع الزبادي وتقلب حتى نحصل على قوام ناعم.

وضعها في طبق مفروم على شكل دائري.

خلط باقي المكونات مع بعضها البعض جيدًا

وضع الخليط في منتصف الشكل الدائري.

وضع الزعتر في النهاية.

الزبادي بزيت الزيتون

علبتين من الزبادي

ملعقة زيت زيتون

نصف عصير الليمون

ملعقة من الملح

ملعقة من العسل

ملعقة من الفلفل اسود

بضع من الزعتر

طريقة التحضير:

حيث أنه في طبق نضع الزبادي ونقلبها حتى نحصل على قوام ناعم.

وضعها في طبق.

كما أنه يمكن فيما بعد خلط باقي المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

ولا بد أن تقوم بوضع الخليط في منتصف الطبق .

وضع الزعتر في النهاية.

فوائد الزبادي