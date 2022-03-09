طريقة عمل القرنبيط المشوي الصحي بالثوم وزيت الزيتون للريجيم

يعد القرنبيط المشوي من الوصفات المتعددة لعمل قرنبيط، وتعتبر من الأكلات الصحية التى وذلك لأنه لا يتم تحميرها فى الزيت ولكن يتم سلقها ووضعها فى الفرن لكى تكتسب الطعم والنكهة الجميلة، كما انها مفيدة جداً فى وصفات الريجيم حيث انها تحتوي على قيمة غذائية عالية، وكذلك تصلح لمرضى ضغط الدم والسكر وتصلح أيضاً للأطفال ولكن يمكنك استبعاد الصلصة الحارة حتى لا تؤذيهم، ونظراً للفوائد المتعددة للقرتبيط تبحث الكثير من الأمهات عن طرق صحية لعمله فى المنزل غير القلي، وذلك للحفاظ على صحة أفراد أسرهم وتزيد من طاقتهم ونشاطهم، لذا فسوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري مكونات وطريقة تحضير القرنبيط المشوي فى الفرن بالتفصيل.

مكونات القرنبيط المشوي

يحتوي القرنبيط المشوي على بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة وصحية فى نفس الوقت وهى كمايلي:

زهرة كبيرة من القرنبيط.

٣ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عصير حبة من الليمون.

١/٢ ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

٢ ملعقة كبيرة من صلصة الصويا.

١/٢ ملعقة صغيرة من الكمون.

٢ ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل القرنبيط المشوي ليس من الصعب عملها ولكن يمكن عملها بكل سهولة وفى وقت قصير وهى كالتالي: