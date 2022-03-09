تعالي اقولك أزاي تفردي شعرك الخشن والمجعد بملعقة نشا لشعر ناعم زي الحرير بدون ضرر

يعد الشعر هو جزء رئيسي وأساسي بالنسبة لأي إمرأة ويكون مصدر جمالها ويجعلها دائما ملفتة لأنظار الآخرين وتكون جذابة، لذلك تقوم كل الفتيات والسيدات بإستعمال كل الوسائل التي تساعدها في الحصول على شعر مميز وناعم لكي تتمتع بشعر مثالي مثل المشاهير، فعادة يستخدمون بعض الأدوات التي تساعد على فرد الشعر المجعد أو الخشن مثل السشوار ومكواة الشعر، فهذه الأدوات تساعد بالفعل على تنعيم الشعر بشكل سريع جدا ويكون ناعم كالحرير ولكنهم هم السبب الأساسي وراء جفاف وخشونة الشعر بطريقة ملحوظة، وغير ذلك أنها تعمل علي تقصف أطراف الشعر لذلك لا يمكننا أن نلجأ إلى إستعمال هذه الأشياء لكي نحافظ على صحة الشعر.

فمن المعروف أن الشعر المجعد يعد مشكلة كبيرة تعاني منها أغلبية الفتيات وهذه المشكلة تظهر من خلال عدم العناية والإهتمام بالشعر لأن الشعر يحتاج إلى هذا الإهتمام الذي يجعله جذاب وناعم فقد نجد عدد من السيدات يستخدمون الكيراتين لفرد الشعر المجعد ولكن هذا يعتبر من أخطر الإستخدامات التي تهلك وتضر الشعر تماماً، لأن هذا يعد من المنتجات الكيميائية التي تتلف الشعر ولا تكون صالحة للإستخدام، لذلك من الأفضل أن نلجأ إلى إستعمال خلطة من الخلطات الطبيعية لكي تساعدنا في الحصول على شعر ناعم وعلاجه من جميع المشكلات التي تتعلق به.

يعد الشعر المجعد من ضمن المشاكل الكبيرة التي يعاني منها معظم الفتيات وهذه المشكلة تجعلهم لا يتمتعون بالثقة في نفسهم، لأن الشعر الناعم هو الذي يكون مصدر لسعادتها ويجعلهم تشعر بأنوثتها لذلك تلجأ إلى كل الإستخدامات التي تساعدها في الحصول على شعر يكون ناعم وطويل وهذا يحدث بإستخدام خلطة النشا.

مكونات وصفة النشا لفرد الشعر المجعد

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ثمرة واحدة من الموز.

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة النشا لفرد الشعر المجعد