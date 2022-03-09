أطعمة تقوي الذاكرة وتحارب النسيان للطلاب أثناء فترة الاختبارات والمذاكرة

أطعمة تقوي الذاكرة وتحارب النسيان مفيدة للطلاب والطالبات، أثناء فترة الدراسة والاختبارات في جميع المراحل التعليمية، والتي تلعب دورا هاما في المحافظة على الحالة النفسية والاجتماعية للطالب، كما تساعد الطالب على زيادة نسبة التركيز لدى الطالب، ومساعدته على الاستذكار، والعمل على تحسين المهام والوظائف المرتبطة بالعقل، وعادة ما يبحث أولياء الأمور على مثل هذه الوجبات والأغذية متكاملة العناصر لأبنائهم.

أطعمة تقوي الذاكرة وتحارب النسيان

لحوم الأسماك: تأتي الأسماك على قائمة الطعام الذي يعمل على تقوية الذاكرة، وخاصة الأسماك الدهنية مثل سمك السالمون والسردين، لاحتوائها على أحماض الأوميجا 3 الدهنية، مما يساعد على تقوية الذاكرة، ومعالجة الاكتئاب، كما تؤكد العديد من الدراسات والأبحاث العلمية أنه عند زيادة نسبة الأوميجا 3 تزداد عملية تدفق الدورة الدموية إلى الدماغ، مما يساعد على زيادة القدرات المعرفية والإدراكية لدي الشخص الذي يحصل على القدر الكافي من الأوميجا 3. التوت: تعد ثمار التوت، والتوت البري وأنواع العنب ذات الألوان الداكنة، من أفضل الأطعمة التي تساعد على تقوية الذاكرة لدى الطلاب، يعمل على تحسين الذاكرة ويؤخر من فقدان الذاكرة الذي قد يحدث على المدى القصير، بالإضافة إلى أن العنب والتوت يحتوي على مضادات الالتهابات والأكسدة. المكسرات: تعد المكسرات من أهم مصادر فيتامين هـ (Vitamin E) ومضادات الأكسدة لجسم، كما أن تناول المكسرات يعمل بدوره على زيادة اليقظة والوقاية من مرض الزهايمر. الشوكولاتة الداكنة: وذلك لاحتوائها على العديد من الخصائص المضادة للأكسدة، كما أنها تحتوي أيضا على العديد من المنشطات الطبيعية مثل مادة الكافيين والتي تعمل على تعزيز قوة التركيز والذاكرة، بالإضافة إلى العديد من الفوائد المتعددة للشوكولاتة الداكنة. الأفوكادو: يتمتع الأفوكادو بالعديد من الفوائد المختلفة والمتنوعة، ومن بين أهم تلك الفوائد أنه يعد واحد من أهم الأطعمة التي تعمل على تقوية الذاكرة للطلاب، نظرا لاحتوائه على مجموعة من الدهون الصحية والفيتامينات، مثل: فيتامين ج، وفيتامين ب، وكل هذه الأنواع من الفيتامينات تعمل بدورها بشكل إيجابي وفعال مع صحة وتحسن مهام الدماغ مما يعمل على زيادة التركيز ورفع قدرات الطالب من حيث الذاكرة، والتركيز.

6. البيض: يعد البيض أيضا من أهم المكونات الغذائية في الوجبات التي يحصل عليها الطلاب، فهو يساعد على التركيز بالإضافة إلى زيادة القدرات المعرفية الأخرى، بخلاف احتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لبناء الجسم.