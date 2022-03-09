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عمر شويل - جدة فوائد الكمون على الريق كوب واحد لمدة 15 يوم وسوف تحدث المعجزة لن تتركه بعد اليوم - ثقفني
من المعروف أنه يعتبر الكمون من الأعشاب الطبيعية الذي يحتوي على الكثير من الفوائد الذي يحتاج لها الجسم بشكل مستمر، ويجب تناول الكمون بشكل دائم حتي لا يفقد الجسم الفيتامينات الموجودة في الكمون، معنا سنقدم لكم أهم الفوائد الموجودة في الكمون وخصوصاً تناوله على الريق.
فوائد الكمون على الريق
يوجد الكثير من فوائد الكمون وتناوله على الريق ومنها ما يلي.
- حيث لا بد أن نضع ملعقة من الكمون مع كوب من الماء ويترك حتى الغليان ثم نقوم بوضع ملعقة واحدة سكر في كوب ونقوم بوضع الكمون المغلي في الماء به ويفضل تناوله وهو ساخن يساعد على التخلص من نزلات البرد ويساعد أيضاً على التخلص من تقلصات البطن.
- حيث أنه يعتبر أيضاً تناول الكمون على الريق يقوم بتقوية المناعة بشكل كبير نضع ملعقتان من الكمون مع نصف ليمونه بقشرها مع كوب ماء على النار ويترك حتى الغليان، ثم نقوم بوضعه في كوب ثم يعصر نصف الليونة الموجودة مع الكمون ثم تناول المشروب وهو ساخن.
- ومن أهم الفوائد الموجودة في تناول الكمون وهي أنه يساعد على علاج الاحتقان بالزور نقوم بوضع ملعقة من الكمون في كوب مع ملعقة عسل أبيض أو سكر ثم بعد ذلك نضع الماء المغلي ثم يقلب يتم تناولها كل صباح.
- كما أنه من الفوائد المعروفة في تناول الكمون على الريق أنه يساعد أيضاً شرب الكمون على التخلص من الحكة ملعقة من النعناع مع ملعقة من الكمون مع ملعقة من عصير الليمون توضع جميع المكونات في كوب ثم نضع عليها الماء المغلي، مفيدة جداً هذه الوصفة لعلاج الكحة ولعلاج أيضا المغص الشديد، يفضل تناوله وهو ساخن.