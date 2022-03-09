طريقة عمل بيكاتا بالفراخ واللحم طعمها لذيذ جدا لأسرتك

من أشهر الأطباق الإيطالية التى يفضلها بعض الأشخاص هى البيكاتا، تتميز البيكاتا بأنها تحضر بالفراخ أو اللحم فهى تكون ذو مذاق رائع ويفضل البعض تحضيرها بالفراخ والأكثر شيوعا هي البيكاتا بالفراخ، ولكن سوف نقوم بذكر طريقة لعمل البيكاتا باللحم والفراخ بطريقة سهلة وسريعة.

مكونات عمل بيكاتا بالفراخ:

ربع كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

1 حبة بيض.

2 ملعقة كبيرة لبن.

6 قطع صدور فراخ مخلية.

4 ملعقة كبيرة زبدة.

225 جرام فطر مقسم شرائح.

ربع كوب بصل مفروم.

1 كوب مرق فراخ.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة نشا ذرة.

1 ملعقة كبيرة بقدونس طازة مفروم نزين به.

طريقة التحضير:

إحضار وعاء ووضع فيه كل من الملح والبابريكا والدقيق ونقلبهم مع بعضهم جيداً. نحضر طبق عميق ونضع فيه الحليب والبيضة ونقوم بخفقهم مع بعضهم جيداً، ونحضر قطع الصدور ونغمرها فى مزيج البيض واللبن وثم نقوم بوضعها فى الدقيق والبابريكا. ونقوم بوضع الطاسة على النار ونضع فيها الزبدة حتى تذوب ونقوم بوضع قطع الصدور فيها وقليها فى الزبدة حتى تتحمر ويكون لونها أصفر، ونقوم بوضع قطع الفطر عليه ويقلب لمدة لا تقل عن 5 دقائق. نحضر طبق ونضع فيه النشا والليمون ومرق دجاج ونقلبهم جيداً ثم نضعهم على قطع الدجاج ف المقلاة. نقوم بخفض النار على الفراخ ونتركها تستوي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى يستوي الدجاج جيداً. نقوم بوضع البيكاتا فى أطباق التقديم وتزين بالبقدونس المفروم وتقدم.

مكونات عمل بيكاتا لحم العجل:

680 جرام شرائح لحم العجل.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نص كوب دقيق.

3 ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

225 جرام فطر مقسم شرائح.

2 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة كبار مع سائلة.

3 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

طريقة التحضير: