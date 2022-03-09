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عمر شويل - جدة علامات تنذر بأن الكبد ملئ بالسموم ويجب الذهاب فورا للطبيب قبل فوات الأوان - ثقفني
الجسد ينذر صاحبه منذ مدة بوجود مشكلة ما، ويجب الإسراع في الذهاب إلى الطبيب المختص لمعرفة السبب وراء العلامات التي ظهرت والتي تبشر بوجود أمر ما في الجسد، وسنقوم بعرض هذه العلامات وبداية العلاج وكيفية الحفاظ على صحة الكبد.
الكبد
يعد أحد أعضاء جسم الإنسان الحيوية، إذا انه المحطة الرئيسية لتخلص الجسم من السموم، وإذا عجز عن أداء الوظيفة الرئيسية له، يقوم بإرسال أشارات من خلال باقي الإغضاء ينذر بها وجود خلل ما به.
علامات وجود خلل في الكبد
حسب الدراسات هناك بعض العلامات الواجب ملاحظتها، وهي:
- حكة وألم في الجلد: تراكم السموم في الجسم قد يخلق شعور بالحكة في الجلد في الذراع والرجل، وجميع أنحاء الجسم، وذلك بعد عدم استطاعة الكبد تصريف السموم، يقوم بخلق حالة من الهيجان للحكة.
- الشعور بثقل في المعدة: قد يسبب الكبد شعور بثقل في المعدة في حالة عدم إيجاد طريقة للتخلص من السموم، ومن خلال الأشعة على الجهاز الهضمي أو الأمعاء، فيظهر أن السبب سيكون الكبد.
- فقدان مفاجئ في الوزن: فقدان الشخص فجأة لوزنه بعد محاولات لفقدانه، يعد أحد أهم علامات وجود خلل ما في الكبد، ويجب التوجه إلى الطبيب فورًا والقيام باللازم.
- الشعور بالإرهاق مع أقل مجهود: القيام بأقل مجهود والشعور بعده بالإرهاق وكأنه تم القيام بعمل كبير، أثبتت الدراسات أنه من الممكن أن يكون أحد علامات وجود خلل في الكبد.
- النزيف المتكرر الغير مبرر: وفقًا لدراسات الجمعيات المختصة بدراسة الكبد، والبحث عن علاج لأمراضه المختلفة، أن النزيف المتكرر من أماكن متفرقة من الجسم، ووجود دم أثناء القيء ودم أحمر أو أسود أثناء التبرز فإنه أحد العلامات القوية على وجود خلال في الكبد ووظائفه.