طريقة عمل صينية دجاج بالبصل والليمون شهية بطريقة سهلة للغاية وبمكونات بسيطة

صينية دجاج بالبصل والليمون ، تتميز بمذاق لذيذ وشهي وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها، كما أن مكوناتها كذلك بسيطة ومتوفرة بالمنزل.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل كيكة الطاسة بالفانيليا وطريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بدون فرن وكذلك طريقة عمل مقرمشات المكرونة المقرمشة بديل الشيبسي وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية دجاج بالبصل والليمون.

مكونات صينية دجاج بالبصل والليمون

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة للغاية وغير مكلفة ومكوناتها كالتالي:

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الكزبرة اليابسة المطحونة.

ملعقة كبيرة ونصف من الثوم المفروم.

مقدلر نصف كوب من عصير الليمون.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

ونصف ملعقة كبيرة من الزعتر اليابس المطحون.

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

ملعقتين من صوص الباربكيو.

بصلتين مقطعين شرائح.

مقدار ٦ قطع من الدجاج

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صينية الدجاج بالبصل وطريقة تحضيرها كالتالي: