طريقة عمل بسكويت العيد الهش أحلي من المحلات وأهم أسرار نجاحه

طريقة عمل بسكويت العيد الهش الذي تحرص سيدات كثيرين علي البحث عنه مع بداية شهر رمضان، حيث تحرص ربات البيوت على تجهيز الحلويات والكعك والبسكويت، من خلال جمع أفراد أسر الأطفال والشباب للمشاركة في تحضير العجين عمل بسكويت العيد بطريقة سهلة ، بدلاً من شراء المنتجات الجاهزة، والتي ستحصل على طعم خاص عندها ويعتبر بسكويت النشادر، من الحلويات الأساسية في عيد الفطر، ويفضل الكثيرون تحضيرها في المنزل لضمان النظافة وتوفير بعض المال، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة يمكن تحضيرها في المنزل لما لهن من مذاق فريد.

مقادير عمل بسكويت العيد الهش

كيلو طحين منخول مع رشة ملح.

أربع بيضات متوسطة.

أربع أكياس فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة واحدة من من النشادر.

2 1/2 كوب سكر بودرة.

نصف كوب حليب.

4 ملاعق كبيرة نشاء.

نصف كيلو زبدة.

طريقة تحضير بسكويت العيد الهش

سوف نوضح لكم تفصيلياً عبر هذا المقال طريقة عمل بسكويت العيد الهش في المنزل حيث سيتم ذلك من خلال بخطوات بسيطة وعلى ربة البيت اتباع الخطوات التالية:

في البداية، يمكن لربة المنزل أن تستخدم العجان، أو يمكنها استخدام المضرب الكهربائي ، وذلك لخفق الزبدة جيدًا لتوفير الوقت والجهد.

ثم نقوم بعد خفق الزبدة باضافة السكر والذي يتم تدريجيًا وفي نفس الوقت نستمر في الخفق حتى ننتهي بقوام كريمي.

ثم أضيفي البيض والفانيليا تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق بالخلاط الكهربائي.

ثم نضيف النشادر إلى الخليط ونستمر في التحريك ونخلط الدقيق والملح والنشا والبيكنج بودر ونضيفهم إلى الخليط.

ثم نبدأ في إضافة الحليب حتى نحصل على عجينة طرية ومتساوية ، نغطيها ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريباً.

سخني الفرن وندهن صينية الخبز واستخدمي كيس المعجنات أو صانع البسكويت لتقطيع العجين.

ثم نضع الصاج على الرف الأوسط للفرن حتى ينضج بالكامل

أهم أسرار بسكويت العيد الهش