بكوب عجوة اصنعي أصابع التمر بالسمسم بطعم للذيذ وشهي أحلى من جاهزة

أصابع التمر بالسمسم ، من المخبوزات الجميلة التي يعشها الكثير من الناس وخاصة في بلاد الخليج لأن التمر هو أساس طعامهم، وهى تتميز بطعمها الطيب ومذاقها الرائع الذي يجذب الكثير من الناس، وتزين بالسمسم اللذيذ الذي يعطي لها شكل رائع ورائحة جميلة، ومكوناتها بسيطة وتوجد في كل مطبخ، وهى من الحلويات الناعمة التي تعرف بقوامها الناعمة الهش، كما تحتوي على بعض العناصر الغذائية التي تساعد على بناء الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم بطعم طيب ورائحة جميلة أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات أصابع التمر بالسمسم

تتكون من عدة مكونات بسيطة سوف نعرضها عليكم وهى كما يلي:-

3 أكواب من الدقيق.

كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه صغيرة من الملح.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

ملعقة صغيرة من القرفة.

كوب من العجوة الجاهزة.

نصف كوب من السمسم.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع التمر بالسمسم بطعم لذيذ أحلى من الجاهزة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع الدقيق، والملح، والسكر، والبيكنج بودر، والخميرة ونقلبهم مع بعض. نقوم بإضافة الزيت على الخليط ونقلب حتى يصبح الخليط متفتت ولونها أصفر. نقوم بإضافة الحليب للخليط ونقلب باستمرار حتى تمتزج المكونات. بعد ذلك نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية سهلة التشكيل. نغطي العجين ونتركه يرتاح لمدة ربع ساعة كاملة، ثم نقوم بتشكيله ألي كرات متوسطة الحجم. نحضر وعاء أخر ونضع العجوة، والقرفة، والحبهان، والزبدة ونعجنهم مع بعض حتى تتكون عجينة طرية. نشكل العجوة إلي أصابع رفيعة الحجم، ثم نفرد كرات العجين ونضع أصابع العجوة عليها ونلفها على شكل رول صغير الحجم. نحضر طبق كبير ونضع السمسم ونرشه بقليل من الماء، ثم نضع أصابع العجوة في السمسم ونقلبهم جيداً حتى يلتصق السمسم جيداً. نحضر صينية كبيرة مدهونة بقليل من السمنة ونرص عليها أصابع العجوة ونتركه لمدة 5 دقائق. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تتحمر وتنضج تماماً. نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد، ثم نرص الأصابع على طبق التقديم وبالهنا والشفاء.

نصائح عند عمل أصابع التمر بالسمسم

توجد نصائح بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-