لو شعرك يطول ببطء ويتساقط وعندك فراغات جربي السدر بهذه الطريقة لتحصلي على شعر طويل كثيف وبدون شيب

نجد أنه يعاني الكثير من الرجال والسيدات من تساقط الشعر وحدوث الصلع المبكر مما جعل كثير من الأشخاص يقومون بالبحث عن الطرق الطبيعية والوصفات النبوية التي أوصى بها الرسول لعلاج تساقط الشعر والتخلص من الشيب وسد فراغات فروة الرأس التي تكون أمرا مزعجا بالنسبة للكثير وسوف نوضح أهم الوصفات الطبيعة التي تعالج تساقط الشعر من خلال هذا المقال.

مطحون السدر لتكثيف الشعر

السدر: تستخدم فاكهة السدر في صنع العلاج والأدوية وهي من أوصى بها الرسول للعلاج ويمكن استخدامها لتكثيف الشعر وإنباته وسوف نوضح مكونات الوصفة من خلال النقاط التالية..

٢ ملعقة كبيرة من مطحون السدر.

٣ ملاعق من زيت زيتون.

نصف كوب من الماء الدافئ.

طريقة تحضير وصفة السدر لتكثيف الشعر

نحضر بوله ونضع بها نبات السدر المطحون.

ثم بعد ذلك نضع الماء نقوم بتقليب المزيج حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بوضع الزيت وتقلبيهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

نقوم بوضع الخليط على الشعر بعد تقسيمه خصلات.

فيما بعد نغطي الشعر بالغطاء الخاص بالاستحمام وتركها لمدة ٤ ساعات ثم نقوم بعد ذلك بغسلها بالماء فقط وعدم استخدام الشامبو.

تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.

الحلبة لتكثيف الشعر

تكون الحلبة من النباتات المفيدة جدا للجسم والشعر وسوف نوضح المكونات اللازمة لاستخدامها على الشعر من خلال النقاط التالية..

زيت جوز الهند.

حلبة.

تحضير الحلبة لتكثيف الشعر

