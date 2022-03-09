ضاع عمرنا بنقلي الباذنجان غلط ملعقة واحدة على الباذنجان مش هيشرب نقطة زيت وسيبقى مقرمش وصحي

من المعروف أن الباذنجان من الأكلات الصحية الغنية بالحديد والماغنسيوم علاوة على أنها من الأكلات الشهية التي يحبها كثير من الناس وسوف نعرض في هذا المقال طريقة عمل الباذنجان بطريقة مقرمشة وشهية وتكون محبوبة للأطفال.

يتم تسخين الزيت جيداً ونضع به الباذنجان 5دقائق على نار متوسطة ثم يتم تقليبه على الناحية الأخرى.

نحضر قليل من الدقيق ويتم غمس شرائح الباذنجان بها وتعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات حيث يعمل الدقيق كمادة عازلة بين الزيت والباذنجان فلا يشرب زيت ويصبح مذاقه مقرمش.

نحضر شرائح الباذنجان ويتم تصفية الباذنجان من الماء جيداً ثم نضع الباذنجان على فوطة مطبخ أو مناديل.

نقوم برش القليل من الملح ويتم تقليبه في الملح على الجانبين.

وبذلك نكون قد حصلنا على باذنجان شهي ومقرمش وبدون نقطة زيت.

حيث أنه يعتبر الباذنجان من الخضروات المهمة والمفيدة للإنسان حيث إنه غني بالفيتامينات والحديد.

كما أنه بالإضافة إلى ذلك ينصح الأطباء بتناوله حيث إنه يساعد في الوقاية من أمراض فقر الدم والأنيميا.

يساعد الباذنجان على خفض الجهد حيث إنه يساعد على خفض الكوليسترول في الدم .

يعتبر الباذنجان أيضاً مضاد فيروس ومضاد للبكتيريا حيث إنه يساهم في وقاية الجسم من أمراض السرطانات.

كما أنه يمكن أن يمد الجسم بالحديد وغيره من العناصر المفيدة كما يعتبر الباذنجان مضاد للأكسدة.

كما إنه من أبرز الفوائد الموجودة في الباذنجان أنه غني بالفيتامينات العديدة