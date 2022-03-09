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عمر شويل - جدة ضاع عمرنا بنقلي الباذنجان غلط ملعقة واحدة على الباذنجان مش هيشرب نقطة زيت وسيبقى مقرمش وصحي - ثقفني
من المعروف أن الباذنجان من الأكلات الصحية الغنية بالحديد والماغنسيوم علاوة على أنها من الأكلات الشهية التي يحبها كثير من الناس وسوف نعرض في هذا المقال طريقة عمل الباذنجان بطريقة مقرمشة وشهية وتكون محبوبة للأطفال.
طريقة تحضير الباذنجان المقلي
- نقوم بغسل الباذنجان جيداً ونجففه بمناديل مطبخ.
- نقوم بتقطيع الباذنجان إلى قطع صغيرة ورقيقة.
- نقوم برش القليل من الملح ويتم تقليبه في الملح على الجانبين.
- نتركه حوالى 15دقيقة.
- نحضر شرائح الباذنجان ويتم تصفية الباذنجان من الماء جيداً ثم نضع الباذنجان على فوطة مطبخ أو مناديل.
- نحضر قليل من الدقيق ويتم غمس شرائح الباذنجان بها وتعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات حيث يعمل الدقيق كمادة عازلة بين الزيت والباذنجان فلا يشرب زيت ويصبح مذاقه مقرمش.
- يتم تسخين الزيت جيداً ونضع به الباذنجان 5دقائق على نار متوسطة ثم يتم تقليبه على الناحية الأخرى.
وبذلك نكون قد حصلنا على باذنجان شهي ومقرمش وبدون نقطة زيت.
فوائد الباذنجان
- حيث أنه يعتبر الباذنجان من الخضروات المهمة والمفيدة للإنسان حيث إنه غني بالفيتامينات والحديد.
- كما أنه بالإضافة إلى ذلك ينصح الأطباء بتناوله حيث إنه يساعد في الوقاية من أمراض فقر الدم والأنيميا.
- يساعد الباذنجان على خفض الجهد حيث إنه يساعد على خفض الكوليسترول في الدم .
- يعتبر الباذنجان أيضاً مضاد فيروس ومضاد للبكتيريا حيث إنه يساهم في وقاية الجسم من أمراض السرطانات.
- كما أنه يمكن أن يمد الجسم بالحديد وغيره من العناصر المفيدة كما يعتبر الباذنجان مضاد للأكسدة.
- كما إنه من أبرز الفوائد الموجودة في الباذنجان أنه غني بالفيتامينات العديدة
- وبذلك نقوم قد عرضنا في هذا المقال طريقة تحضير الباذنجان بدون ما يشرب زيت وأهمية وفوائد الباذنجان.
المقادير تتكون من:
أما طريقة التحضير فهي:
- نضع قطع الباذنجان في طبق ونرش الملح ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يصفى حتى نتخلص من المرارة.
- اشطف قطع الباذنجان في مصفاة وجففها بورق نشاف.
- جهز الفرن مسبقًا للشواء.
- توضع قطع الباذنجان في صينية غير لاصقة ويصب الزيت فوقها.
- تبلي قطع الباذنجان بالفلفل الأسود الطازج لمنحها نكهة رائعة.
- نرش الباذنجان بملح الكوشر ثم مسحوق الثوم.
- نحمص الباذنجان لمدة نصف ساعة مع التحريك خلال هذه الفترة.