مكون معجزة لفرد الشعر الخشن وتطويلة بجنون في ليلة واحدة ستندهش من النتيجة

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عمر شويل - جدة مكون معجزة لفرد الشعر الخشن، تعاني الكثير من السيدات والفتيات من الشعر الخشن وتبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد في فردة وتطويلة بشكل سريع، لأن هناك الكثير من مستحضرات التجميل التي لا تعطي نتيجة فعالة، وتسبب الكثير من الأضرار للشعر من كثرة استخدامة لاحتوائها على مواد كيميائية ضارة تسبب في تساقط الشعر وتعرضة للتلف، سوف نوضح لكم وصفات طبيعيه فعالة لعلاج مشاكل الشعر.

مكون معجزة لفرد الشعر الخشن وتطويلة

المكونات

حبة من الافوكادو.

حبة من الموز.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك عرض الافوكادو والموز جيداً، عليك مزج المكونات جيداً حتي يتجانسوا مع بعضهم وتحصلين على عجينة، ثم قومي بتوزيع الخليط على الشعر والتأكد من وصولة للشعر بالكامل، نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالماء والشامبو، فتساعد الوصفة على فرد الشعر الخشن وتنعيمه.

وصفات طبيعية لفرد الشعر الخشن وتطويلة

المكونات

2 ملعقة من زيت الزيتون.

منشفة ساخنة.

طريقة التحضير

عليك تسخين الزيت لبضع ثواني حتي يصبح جاهز للاستخدام، عليك تدليك فروة الرأس بالزيت الساخن لمدة 15 دقيقة ثم توزيع الزيت على الشعر بالكامل، عليك ترك الزيت على الشعر لمدة 30 دقيقة وتغطيتة بمنشفة ساخنة، غسل الشعر جيداً بشامبو خالي من الكبريت ثم عليك غسلة بالبلسم تكرر هذه الوصفة مرتين بالأسبوع.

مكون معجزة لفرد وتطويل الشعر بجنون

المكونات

عسل.

أفوكادو.

زبادي.

سكر بني.

موز.

خل التفاح.

طريقة التحضير والاستخدام

عليك خلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتي تتجانس، عليك تدليك الخليط ووضعة على الشعر من الجذور إلي الأطراف ثم عليك وضع منشفة دافئة على الشعر، اتركي الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة ثم قومي بغسل الشعر جيداً.

خلطة جهنمية لفرد الشعر الخشن وتنعيمه

يمكنك استخدام مجموعة من الزيوت الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر وتطويلة بشكل سريع، دون حدوث أي أضرار للشعر منها زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللوز وزيت السمسم يتم خلط الزيوت جيداً وتوزيعها على الشعر وتركه لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بغسل شعرك جيداً بالماء والشامبو ستحصلين على نتيجة فعالة.