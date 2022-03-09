نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لتبييض اليدين والرجلين من أول استعمال.. جربيها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة لتبييض اليدين والرجلين، تتعرض دائما منطقة اليدين والرجلين إلى الاسمرار بكثرة نتيجة التعرض الدائم لأشعة الشمس التي تتسبب فى إحداث حروق وتصبغات بالجلد إلى جانب تعرض البشرة للالتهابات والفطريات، ومع عدم الاهتمام بنظافة اليدين والرجلين باستمرار تزداد الاتساخات وتتراكم خلايا الجلد الميت على البشرة مما يسبب مظهر مرهق للجلد وداكن، وما تبحث عنه السيدات دائما هى خلطات لتبييض اليدين والرجلين ونعومتها فى وقت قياسي للحفاظ على جاذبيتهما خاصة للعرائس المقبلين على الزواج الذين يريدون الظهور بإطلالة مبهرة يوم الزفاف.

وصفة تبييض اليدين والرجلين بالليمون والحليب

يعد الليمون مقشر طبيعي للبشرة حيث يمكنه إزالة خلايا الجلد الميتة بسهولة وإزالة البكتيريا والجراثيم التي تصيب البشرة، فيمكنك استخدامه لتقشير اليدين والرجلين والحصول على بياض ناصع وستشعري بالفرق من أول استخدام لتلك الوصفة.

المكونات

ملح.

حليب.

نصف ليمونه.

الطريقة

اغمسي نصف ليمونه فى قليل من الملح ثم أخرجيها واغمسيها فى الحليب.

قومى بعمل حركات دائرية بنصف الليمونة على اليدين والرجلين والأصابع.

ثم اتركي الخليط خمس دقائق على المنطقة ثم اشطفيها بالماء.

كرري تلك الوصفة حوالى ثلاثة مرات أسبوعيا للحصول على نتائج مبهرة فى وقت سريع.

وصفة تبييض اليدين والرجلين بالقهوة

مكونات التقشير:

ملعقة من السكر.

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

مكونات خلطة التبييض

ملعقة أرز مطحون.

ملعقة عسل نحل

ملعقة قهوة.

ملعقة حليب سائل.

طريقة التحضير

أولا لابد أن تقومي بعمل تقشير لمنطقة اليدين والرجلين عن طريق خلط جميع مكونات التقشير فى وعاء وامزجيها مع بعضها جيدا حتى تحصلي على خليط أشبه بالعجينة.

عند الاستخدام ضعي طبقة من الخليط على اليدين والرجلين بالكامل.

قومى بالتدليك الخفيف عن طريق عمل حركات دائرية على هذه المناطق.

اتركي الخليط لمدة عشر دقائق ثم اشطفي اليد بالماء جيدا.

المرحلة الثانية: