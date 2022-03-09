انواع وفوائد زيت الزيتون توقف عن استخدامه بهذه الطريقة

انواع وفوائد زيت الزيتون، من الشائع فوائد الزيت زيتون ومدى أهمية وضعه في وجبة طعام أو استخدامه اثناء التحضير، وعلى الرغم من كونه بديل صحي لانواع الزيوت الأخرى المنتشرة في الاسواق، الا ان اكل شيء نفعه وضره، لذلك نقدم لكم شرح تفصيلي عن كيفية استخدام زيت الزيتون بشكل عادل حتى لا يتسبب بضرر للآخرين.

انواع وفوائد زيت الزيتون

تختلف درجة زيت الزيتون حسب درجة العصر والنقاء، وظروف الاستخراج بشكل عام، ويمكن حصرها في التالي:

زيت زيتون ممتاز

هنا يكون الطعم والسعر أعلى بسبب أنه يتم استخراجه على على درجة حموضة عالية 1٪؜، وهو نتيجة عملية الكبس البارد.

زيت زيتون بكر

انواع زيت الزيتون

هنا يكون الطعم والسعر ضعيفة بسبب أنه يتم استخراجه على على درجة حموضة عالية 3٪؜ وهو نتيجة عملية الكبس ولكنه غير مناسب للطعام.

زيت زيتون جيد

هنا يكون الطعم والسعر أقل من الممتاز بسبب أنه يتم استخراجه على على درجة حموضة عالية 1.5٪؜ وهو نتيجة عملية الكبس العادية.

فوائد زيت الزيتون

من أبرز فوائد زيت الزيتون أنه غني بالدهون الصحية.

كما أنه يساعد في تعزيز صحة القلب.

تقليل نسبة الكوليسترول في الدم

غني بفيتامين هـ.

اهمية تناول زيت الزيتون

كما أنه يساعد على الوقاية من ظهور علامات الشيخوخة.

منع الامساك

القضاء على البكتيريا العنقودية في جسم الانسان

فعال في علاج حالات التهاب جلدي دهني

اضرار استخدام زيت الزيتون