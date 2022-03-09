ماسك الخميرة للتفتيح الفوري انسي اي ماسك تاني بشرتك هترجع زي البيبيهات، حيث يمكن بكل سهولة أن تصلحي ما تلف من بشرتك من أعوام مضمت من خلال الاعتناء بها باستخدام المواد الطبيعية الفعالة مثل الخميرة حيث أثبت خبراء التجميل أن الخميرة له قدرة فعالة في تفتيح لون البشرة درجتين بفعل مضادات الأكسدة التي توجد بالخميرة والتي تعمل أيضًا على حماية البشرة من الاشعة الضارة وإزالة كافة البقع الداكنة الموجودة في الوجه.

ماسك الخميرة للتفتيح الفوري

يعمل هذا الماسك على التفتيح السريع والفوري للبشرة حيث يساهم في حل مشاكل البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرو من الخميرة الفورية.

طريقة التحضير والاستخدام

احضري وعاء وضعي به الخميرة وعصير الليمون. ثم اخلطي المكونات جيدًا. بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء الدافئ أو عرضيه إلى البخار لفتح المسام. ثم قومي بوضع الماسك على البشرة. اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة. ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم الماء البارد. قومي بوضع كريم مرطب.

الخميرة واللبن للبشرة الجافة

تعاني البشرة الجافة من الكثير من المشاكل مثل عدم توحد لونها وأيضًا ظهور بعض القشور على الوجه ولكن ذلك الماسك سوف ينهي تلك المشاكل على الفور، حيث يعمل على ترطيب وتفتيح لون البشرة وجعلها صحية.

مكونات ماسك الخميرة للبشرة الجافة

ملعقة كبيرة من الخميرة.

6 ملاعق كبيرة من الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام