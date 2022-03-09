نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كنز رباني لا يُقدر بثمن”.. لن تصدق ماذا سيحدث لجسمك عند تناول بيضة مسلوقة واحدة يوميًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة لبناء جسم صحي لابد من إمداده بالبروتينات والفيتامينات دائماً وتناول الأطعمة الصحية، لذلك ينصح الأطباء بضرورة تناول البيض فى وجبة الإفطار أو العشاء، فهو من الأطعمة التى تمد الجسم بطاقة عالية وله فوائد عديدة، وخاصة البيض المسلوق فهو غني بالعناصر الغذائية المفيدة ويقوى العظام، حيث تعددت وتنوعت الفوائد التى يمدها البيض المسلوق إلى الجسم، فهو يغذي الجسم ويحميه من فقر الدم، ويمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الثمينة، لذا حرصنا متابعينا الكرام أن نوضح لكم أهم الفوائد التى تعود على الجسم عند تناول البيض المسلوق خلال السطور التالية.

فوائد البيض المسلوق

البيض من الوجبات الخفيفة التى يفضلها الكثير عند تناول وجبة الفطار أو العشاء، خاصة البيض المسلوق يعشقه الكبار والصغار، فهو خفيف على المعدة ولا يسبب أى مشاكل، كما ينصح به الأطباء للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لتناوله كوجبة بديلة للخبز، حيث أنه يمد الجسم بطاقة عالية، تكفى الجسم لبذل مجهود طوال اليوم دون المعاناة من انخفاض فى ضغط الدم، كما يمكن للأشخاص الذين لا يحبون تناول وجبة العشاء ليلا تناول بيضة أو اثنين ليلاً بدل من تناول العشاء.

أهم فوائد تناول البيض المسلوق يومياً

كما ذكرنا متابعينا الكرام أن البيض المسلوق له فوائد عديدة يمدها للجسم، فهو غني بالعديد من الفتيامينات والمعادن المغذية للجسم، لذا سنوضح لكم أهم فوائد تناول البيض المسلوق.

1. يمد الجسم بطاقة عالية

عند تناول بيضة واحدة مسلوقة يومياً تمد الجسم بفيتامين أ وفيتامين ب2 وفيتامين ب6 وفيتامين ب12، والكالسيوم والزنك واوميجا 3 ودهون صحية وبروتينات.

2. البيض يحسن صحة دماغ الإنسان

يحتوي البيض المسلوق على مادة الكولين وأوميچا 3 التى تعزز من صحة دماغ الإنسان، وتحسن وظائفها، كما تخفف من التهابات الدماغ.

3. يحافظ على صحة وسلامة الجنين

البيض يحتوى على الكالسيوم الذى يغذى الجنين ويقوى عظامه والمفاصل والشعر، كما أنه غني بالبروتين الذى يغذى كامل جسم الجنين.

4. يعالج فقر الدم

فيتامين ب12 المتوفر بالبيض المسلوق يغذى الجسم بالعناصر الغذائية التى تمنع فقر الخلايا الحمراء.

5. تقوية العظام

تقوية العظام والمفاصل ومنع كسرها وتلاحم العظام الهشة، وبناء العضلات كل هذه الفوائد تعود للجسم عند تناول البيض المسلوق.

6. تنظيم نسبة الكوليسترول في الدم

يحتوى البيض المسلوق على نوعين من الدهون الصحية التى تفيد الجسم وتنظم نسبة الكوليسترول في الدم.