حلى دايت لقيمات شوفان بصوص شوكولاته والفاكهة حلويات صحية مشبعة

حلى كرات لقيمات شوفان بالفاكهة حلويات صحية مشبعة، حلويات الدايت الخفيفة التي تناسب أصحاب الحميات الغذائية لأنهم يرغبون باستمرار بتناول الحلويات ويسمعون عن تناول الشوفان ولكن لا يعلمون طريقة صنع وتحضير الحلويات من الشوفان لذا جئنا لكم بوصفة سهلة جداً وبسيطة كرات لقيمات الشوفان مع الفاكهة بطعم لذيذ شهي، سنحضرها لكم بالتفصيل بالمكونات التي تعطيك حلى شوفان صحي ولذيذ ويمكنك أن تخزني تلك الكرات لحين تناولها فاصنع كمية من حلى كرات شوفان وتناولها كحلى خفيف يشبع الرغبة في تناول الحلويات في أي وقت من دون زيادة في الوزن.

كرات لقيمات الشوفان اللذيذة بالشوكولاته

نحتاج إلى كوب من شوفان كامل الحبة حوالي 100 جرام. عدد 2 موزة بحجم متوسط ناضجة. ملعقة كبيرة من لبن زبادي. ملعقة كبيرة من عسل النحل. ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني. ملعقة صغيرة من قرفة ناعمة. لعمل صوص لقيمات الشوفان نصف كوب من فراولة مقطعة إلى قطع صغيرة. ملعقة كبيرة من عسل النحل.

لقيمات شوفان اللذيذة للدايت وأصحاب الرجيم

لعمل أولا صوص الفراولة نضع قطع الفراولة في وعاء مع العسل وترفع على نار هادئة جدا لمدة 10 دقائق ثم تهرس بالهاند بلندر.

ثم تترك جانبا لحين تجهيز لقيمات الشوفان في وعاء تهرس الموز ويضاف إليه الشوفان الحبة الكاملة وتقلب مكونات مع بعضها البعض وتترك جانباً حتى تتماسك.

ثم تشكل عجينة شوفان على شكل كرات وتفرد كل كرة على شكل دائرة، ثم ترص تلك الكرات على ورق زبدة بصينية ويدهن ورق الزبدة بالقليل من الزيت حتى لا يلتصق ويسهل نزعه من ورق زبدة.

ثم يصنع فراغ في منتصف لقيمات الشوفان وتدخل الفرن الساخن مسبقا على حرارة 180 درجة وتأخذ حوالي 25 دقيقة حتى تنضج تماماً.

ثم اخرجي لقيمات الشوفان من الفرن واتركيها حتى تبرد وتهدأ ثم انزعيها من على ورق الزبدة ورصيها في طبق أو صينية مفرودة ليسهل تزيينها.

خذي ملعقة من صوص فراولة بالعسل وضعيه في منتصف كل قطعة من قطع الشوفان، بحيث تغطي الفتحة وتزين من منتصف وحولها باقي بسكويت شوفان.

أو يمكن أن تذوبي ربع كوب من شوكولاته الغامقة مع ملعقة كبيرة من الكريمة وزيني بها لقيمات الشوفان وبذلك يكون لديك أشهى لقيمات الشوفان بصوص شوكولاته والفراولة لا مثيل لها.

حلى لقيمات كوكيز شوفان بالجوز

كوكيز الشوفان لقيمات حلى بقطع بسكويت الشهية مع دقيق الشوفان والبيض والزبيب وزبدة والسكر الناعم والقليل من القرفة وتزين بالجوز أو مكسرات على حسب رغبتك.

مكونات كوكيز لقيمات الشوفان

نحتاج إلى عدد 3 بيض مخفوقة بحرارة المطبخ. كوب من زبيب. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب من زبدة طرية بحرارة المطبخ. كوب من سكر البني. كوب من السكر الأبيض. عدد 2 ونصف الكوب من دقيق حلويات. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من قرفة ناعمة. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. عدد 2 كوب من دقيق شوفان. 3/4 كوب من جوز مفروم أو مكسرات مفرومة.

تحضير كوكيز شوفان لقيمات الشوفان

نضع كل من بيض بحرارة المطبخ مع الفانيليا وقطع الزبيب وتترك تلك مكونات جانباً بعد خفقها وتترك مع بعضها لمدة لا تقل عن ساعة وتلك خطوة هامة.