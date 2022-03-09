مكون منزلي رهيب لتقشير البشرة والجسم بالكامل وإزالة الجلد الميت والبقع السوداء نهائياً

طريقة استخدام الثوم للبشرة وتقشير الجسم، يعد الثوم من النباتات التي تفيد الجسم وتستخدم في بعض وصفات البشرة والشعر، حيث كان يستخدم في الوصفات الطبية منذ القدم والتي تعالج بعض الأمراض الجلدية وأمراض المعدة، ويعتبر الثوم غني بالزنك والكالسيوم حيث لهما فوائد عديدة صحية لجسم الإنسان، ويحتوى على فيتامين (ه‍) الذي يساعد على تعزيز الجهاز المناعي ويوجد به مضادات الأكسدة، ويساهم أيضاً في توحيد لون البشرة من خلال خلطه ببعض المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وشدها وإزالة الجلد الميت ويعالج أيضا البثور السوداء وحب الشباب، سوف نقوم بتحضير بعض الوصفات بالثوم للحفاظ على البشرة والجسم.

طريقة تحضير ماسك الثوم والشوفان لعلاج البثور السوداء

المكونات:-

٢ فص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

٣ قطرات من زيت شجرة الشاي.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير:-

في بوله صغيرة نقوم بوضع الثوم وعليه دقيق الشوفان ثم نضيف قطرات الزيت والعسل ونقلب حتى تمتزج كل المكونات جيدا.

نقوم بتوزيع طبقة من الماسك على الأنف ويترك لمدة ٥ دقائق ثم يشطف بالماء الفاتر.

طريقة تحضير ماسك الثوم وعصير الطماطم لتنظيف البشرة

المكونات:-

فص من الثوم المهروس.

ملعقة من عصير الطماطم.

قطرات من زيت اللوز.

طريقة التحضير:-

نقوم بوضع الثوم في وعاء صغير ونقوم بإضافة عصير الطماطم وزيت اللوز ومزجهم جيداً.

ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء ويجفف ثم نقوم بوضع الماسك على البشرة ويترك لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر ثم نقوم بتدليك البشرة بقطعة من الثلج لغلق المسام.

طريقة تحضير ماسك الثوم والزبادي لتقشير الجسم وإزاله الجلد الميت

المكونات:-

٥ فصوص من الثوم.

ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير

في بوله نقوم بوضع الثوم والزبادي ونقلب ثم نقوم بوضع الماسك على البشرة المراد تقشيرها و نقوم بتدليكها وتترك على البشرة لبضعة دقائق ثم نقوم بغسل المكان بالماء الفاتر.

طريقة تحضير ماسك الثوم والعسل لعلاج حب الشباب

المكونات:-

٢ فص من الثوم.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:-