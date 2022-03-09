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بسبوسة الكريم كرامل المرملة، تعد البسبوسة من ضمن الحلويات الشرقية المشهورة والتي يحبها الجميع كبار وصغار فهي ذات طعم رائع ومذاق حلو جداً نعشقه جميعاً ويمكن تحضير بسبوسة جوز الهند أو تحضيرها بالقشطة أو تحضيرها بالمكسرات حيث هناك الكثير من الطرق المختلفة لتحضيرها وعندما نتناولها من المحلات الجاهزة نجدها مرملة ودايبه وطعمها رائع لذلك ومن خلال هذا المقال سنطلعكم على طريقة تحضير بسبوسة الكريم كراملة المرملة بطعم أحلي من المحلات.
بسبوسة الكريم كرامل المرملة بطعم أحلي وألذ من المحلات الجاهزة
هناك أسرار وتكات يتوقف عليها نجاح طريقة التحضير ومنها ان يكون الشربات ذات قوام مضبوط وان يكون ساخن عندما نضيفه عليها بمجرد خروجها من الفرن إلى جانب إضافة بعض التكات التي نعرفكم عليها من خلال الوصفة التالية.
أولاً: المكونات
- كوب إلا ربع من الدقيق.
- كوب ونصف من السميد.
- كوب إلا ربع من الحليب البودر.
- كوب من جوز الهند.
- كوب إلا ربع من الزيت.
- علبة من الزبادي.
- ثلاث بيضات.
- كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كيس من الكريم كراميل.
مكونات الشربات
- كوب من السكر.
- كوب من الماء.
- عصير نصف ليمونة.
ثانياً: طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي نضيف البيض والفانيليا والسكر والزيت والكريم كراميل والزبادي ونخلط كل المكونات مع بعضها.
- في إناء عميق نضع الدقيق مع السميد والبيكنج بودر وجوز الهند ونقلب كل المكونات مع بعضها ثم نسكب المزيج الموجود في الخلاط الكهربائي ونعجن المكونات مع بعضها برفق.
- نحضر صينية مدهونة نسكب بها الخليط وندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة إلى ان تصبح لونها ذهبي حتي نخرجها.
- نحضر الشربات عن طريق وضع قدر على النار وبه الماء والسكر ونذوب السكر وعند الغليان نضيف عصير نصف ليمونة ونتركه يغلى لمدة عشر دقائق ثم نرفعه.
- وبمجرد خروج البسبوسة من الفرن والشربات ساخن نسكب الشربات عليها ونتركها حتي تتشرب وتبرد ثم تقطع وتقدم حيث لضمان نجاح البسبوسة يجب أن يكون الشربات غير برد فبمجرد رفعه من على النار وعند خروج الصينية من الفرن نسكبه عليها.