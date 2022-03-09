بسبوسة الكريم كرامل المرملة، تعد البسبوسة من ضمن الحلويات الشرقية المشهورة والتي يحبها الجميع كبار وصغار فهي ذات طعم رائع ومذاق حلو جداً نعشقه جميعاً ويمكن تحضير بسبوسة جوز الهند أو تحضيرها بالقشطة أو تحضيرها بالمكسرات حيث هناك الكثير من الطرق المختلفة لتحضيرها وعندما نتناولها من المحلات الجاهزة نجدها مرملة ودايبه وطعمها رائع لذلك ومن خلال هذا المقال سنطلعكم على طريقة تحضير بسبوسة الكريم كراملة المرملة بطعم أحلي من المحلات.

بسبوسة الكريم كرامل المرملة بطعم أحلي وألذ من المحلات الجاهزة

هناك أسرار وتكات يتوقف عليها نجاح طريقة التحضير ومنها ان يكون الشربات ذات قوام مضبوط وان يكون ساخن عندما نضيفه عليها بمجرد خروجها من الفرن إلى جانب إضافة بعض التكات التي نعرفكم عليها من خلال الوصفة التالية.

أولاً: المكونات

كوب إلا ربع من الدقيق.

كوب ونصف من السميد.

كوب إلا ربع من الحليب البودر.

كوب من جوز الهند.

كوب إلا ربع من الزيت.

علبة من الزبادي.

ثلاث بيضات.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كيس من الكريم كراميل.

مكونات الشربات

كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ثانياً: طريقة التحضير