دجاج مقلي بدون دقيق أو بقسماط تعرفي علي سر قرمشة دجاج المطاعم

نقدم لكم اليوم دجاج مقلي بدون دقيق ، من منا لا يحب الدجاج المقلي بالبقسماط ؟ ومع ذلك، فإن الكثيرين منا هم الأشخاص الذين يعيشون مع عدم تحمل الغلوتين، أو نحن الذين لا يستطيعون تناوله، ولهذا السبب، فإن البحث عن خيارات بديلة تسمح لنا بالاستمتاع بخلطات جيدة. لتحقيق ذلك، في سنشارك وصفة سهلة للدجاج المقلي المقرمش، مغطى بالتوابل والمكونات الأخرى التي نحددها الآن. لا تفوتها واكتشف طريقة عمل الدجاج المقلي بدون دقيق أو فتات الخبز.

مكونات دجاج مقلي بدون دقيق

500 جرام من أفخاذ الدجاج

1 فص ثوم مهروس

و 1 ملعقة كبيرة بابريكا أو بابريكا

1 ملعقة كبيرة ملح

400 مليلتر من زيت فول الصويا

نصف بصل (اختياري)

رشه فلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة عمل دجاج مقلي

الخطوات التي يجب اتباعها لعمل هذه الوصفة:

نبدأ وصفة الدجاج المقلي المقرمشة بإزالة الجلد من قطع اللحم إذا لم نحبها.

ثم نضع الأفخاذ في وعاء ونضيف كل واحد من المكونات ونخلط ما عدا البصل.

دعها ترتاح لبضع دقائق حتى تتشرب النكهات جيداً.

نصيحة: يمكنك إضافة المزيد من التوابل إذا كنت ترغبين في أن يكون للدجاج المقلي نكهة عطرية أكثر، بينما يرتاح الدجاج المخفوق بدون طحين، نضع مقلاة بها كمية كافية من الزيت لتحمر على النار.إذا كان لدينا قلاية.

نضع القطع المتبل في الزيت الساخن ونخفض الحرارة ونغطي المقلاة. دعها تقلى لمدة 15 دقيقة دون أن تتحرك.

سر الدجاج المقلي المقرمش هو تركه يطهى ببطء وبدون لمسه. لهذا، من الضروري أن يغطي الزيت عمليا اللحم بالكامل

بعد مرور الوقت، نقلب أفخاذ الدجاج ونقلى لمدة 15 دقيقة أخرى.

طريقة قلي الدجاج المقرمش